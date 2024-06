Notlandung: Flugzeug wegen Flammen an Getriebe evakuiert

Ein Video von Flammen an einem Flugzeug in Neuseeland sorgt für Aufsehen. Ein Vogelschlag soll für die Turbulenzen verantwortlich gewesen sein.

Eine Passagiermaschine musste auf ihrem Weg nach Melbourne außerplanmäßig in Neuseeland landen. Augenzeugen berichteten von Flammen an dem Flugzeug der Airline Virgin Australia. Wie die Zeitung New Zealand Herald aus einer Mitteilung der Fluggesellschaft zitiert, sind alle 73 Menschen an Bord ersten Berichten zufolge wohlauf. Der Vorfall werde untersucht. Ein Vogelschlag könnte eine mögliche Ursache für die Flammenentwicklung sein. So beschreiben Airlines Vorfälle, bei denen Vögel in Triebwerke geraten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bei der Maschine handelte es sich Medienberichten zufolge um eine Maschine des Typs Boeing 737, die vom neuseeländischen Flughafen Queenstown aus gestartet war. Augenzeugen berichteten gegen 18 Uhr Ortszeit von Flammen, die aus den Triebwerken der Maschine kamen, sowie von lauten Knallgeräuschen. Ein entsprechendes Video, das vom Boden aus gefilmt wurde, sorgte in den örtlichen Medien für Aufsehen.

Augenzeugen posten Videos von Flammen am Getriebe des Fliegers

Das Flugzeug sei am Montag zum neuseeländischen Flughafen in Invercargill umgeleitet worden, wo es von Rettungskräften empfangen worden sei. Laut Berichten waren zu diesem Zeitpunkt keine Flammen mehr sichtbar. In den sozialen Medien teilten zahlreiche Augenzeuginnen und -zeugen das Erlebte. Auch Passagiere posteten vom Vorfall.

Lesen Sie dazu auch

Ein X-User mit dem Namen @DrawyahYT schrieb eigenen Angaben nach noch von der Landebahn aus: "Der Pilot bestätigte, dass wir auf dem Weg nach draußen mehrere Vögel getroffen haben. Wir sitzen jetzt auf der Landebahn von Invercargill, während die Feuerwehrleute den Schaden überprüfen." In einem weiteren Post bestätigte der User, dass die Boeing keinen eigenen Fehler hatte, sondern mehrere Vogelschläge. Die Passagiere durften laut ihm von Bord gehen und wurden für die Nacht in Hotels untergebracht. (mit dpa)