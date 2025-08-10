Brand auf Berg in Edinburgh

Auf dem Hausberg der schottischen Hauptstadt Edinburgh ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Wie es zu dem Brand kam, ist laut Medienberichten nicht bekannt. Auch zum genauen Ausmaß gab es zunächst keine Angaben.

Die Flammen auf Arthur's Seat sind in der Stadt zu sehen, Qualm zieht über die Stadt. Der Berg im Holyrood Park ist nahe der Altstadt gelegen und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen wie Einheimische.

