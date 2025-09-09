Icon Menü
Flammen zerstören Halle: Zwei tote Ponys und hoher Sachschaden bei Feuer

Eine landwirtschaftliche Halle geht in Flammen auf. Für zwei Ponys kommt Hilfe zu spät.
Von dpa
    Halle wird durch Feuer zerstört. (Archivbild)
    Halle wird durch Feuer zerstört. (Archivbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

    Bei einem Feuer in einer landwirtschaftlichen Halle in Weimar (Kreis Marburg-Biedenkopf) sind zwei Ponys gestorben und es ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Alle anderen Tiere seien am Montagabend aus der Halle gerettet worden, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden sei so hoch, weil auch landwirtschaftliches Gerät, darunter zwei Traktoren, zerstört worden seien, ebenso wie die Halle.

