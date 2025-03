Tanklaster und Tram brennen nach Kollision in Ubstadt-Weiher: ein Schwerverletzter

In Ubstadt-Weiher ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, der ein großes Feuer zur Folge hat. Nahe der Gemeinde, die im nördlichen Baden-Württemberg etwa auf halber Strecke zwischen Karlsruhe und Mannheim liegt, sind ein Tanklaster und eine Straßenbahn kollidiert. Beide Fahrzeuge stehen in Flammen.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am Nachmittag mitteilte, verletzte sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand der Fahrer des Tanklasters schwer. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar, teilt das Polizeipräsidium Karlsruhe mit. Demnach seien der Tanklaster und die Straßenbahn auf der Landstraße 552 kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern um kurz nach 14 Uhr zusammengestoßen.

Feuer nach Kollision von Tanklaster und Straßenbahn in Nordbaden

Ob es weitere Verletzte gibt, ist nicht bekannt. Über die möglichen Schäden müssen sich Polizei und Rettungskräfte vor Ort erst noch ein Bild machen. Die L552 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit zahlreichen Kräften sowie einem Polizei- und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Rauchwolke ist nach dem Zusammenstoß zwischen einem Tanklaster und einer Straßenbahn weit sichtbar. Foto: Rene Priebe, dpa