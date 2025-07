Wiesbaden testet autofreies Rheinufer

Im Wiesbadener Stadtteil Biebrich werden an den ersten vier Augustwochenenden die Autos von einem Straßenabschnitt entlang des Rheinufers verbannt. Jeweils von Freitagabend (18.00 Uhr) bis Sonntagabend (etwa 22.00 Uhr) soll die Strecke vor dem Biebricher Schloss auf etwa 500 Metern Länge autofrei werden, wie die Stadt mitteilte.

Der Verkehrsversuch sei mit großer Mehrheit im Ortsbeirat beschlossen worden, sagte Ortsvorsteher Horst Klee. Es gehe darum, zu testen, ob eine Sperrung der Strecke an Wochenenden praktikabel ist. Klee gab zu bedenken, dass es sich um eine Hauptverkehrsader handele. Der Verkehr verlagere sich dann auf andere Routen durch den Stadtteil.

Der parallel zur Straße verlaufende Fuß- und Radweg am Rheinufer ist eine beliebte Flaniermeile. Die Menschen treffen sich vor allem an Sommerabenden auf ein Glas Wein oder zum Eisessen am Rheinufer, das mit Platanen gesäumt ist. Auf dem Straßenabschnitt gilt bereits Tempo 30.