Imker bereiten Bienen auf Winter vor

Nach einer überdurchschnittlichen Honigernte in diesem Jahr bereiten die Imker ihre Bienen auf die kalte Jahreszeit vor. «Die Völker sollen möglichst stark und gut versorgt in den Winter gehen», erläuterte die Expertin Marina Meixner vom Bieneninstitut in Kirchenhain, das zum Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen gehört. Wichtig sei, dass die Völker ausreichend groß seien und aus mindestens 5.000 Tieren – besser mehr – bestehen. Auch die Fütterung der Insekten mit ausreichend Sirup müsse abgeschlossen sein, damit diese gute durch die nächsten Monate kommen.

Mit der Honigsaison hatten sich die hessischen Imker im Wesentlichen zufrieden gezeigt: Laut ersten Schätzungen des Landesverbandes Ende des Sommers gingen sie von Erträgen im Schnitt von etwa 35 Kilogramm Honig pro Bienenvolk aus. Die Ernte falle damit deutlich besser aus als im vergangenen Jahr, in dem durchschnittlich etwa 30 Kilogramm zusammengekommen waren.

Die Imker treffen sich an diesem Wochenende in Bremen zum «Deutschen Imkertag». Zu den aktuellen Herausforderungen für die Imkerei zählt Expertin Meixner zufolge neben dem Klimawandel auch das Einwandern invasiver Arten, die den Honigbienen zusetzen. Auch Diebstahl oder Vandalismus könne Imkern zumindest lokal oder regional zu schaffen machen: «Diebstahl tritt vorwiegend dann in Erscheinung, wenn Verluste in bestimmten Regionen erhöht waren und somit die Preise für Völker hoch sind». Zunehmend würden Bienenvölker auch mit digitalen Trackern ausgestattet.

Icon vergrößern Mit der Honigsaison sind die Imker zufrieden. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit der Honigsaison sind die Imker zufrieden. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa