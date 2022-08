Entschärfung am Mittwoch

vor 51 Min.

Fliegerbombe in Trier: Sie liegt drei Meter unter Theater-Bühne

In Trier wurde am Mittwoch eine Fliegerbombe gefunden.

Am Mittwochmorgen wurde in Trier eine Fliegerbombe gefunden. Sie liegt am Bühneneingang des Theaters in etwa drei Metern Tiefe. Die Entschärfung findet noch am Mittwoch statt.

Von Svenja Moller