Florian Silbereisen: Mit diesem Schlagerstar singt er sein neues Duett

Florian Silbereisen hat ein neues Duett veröffentlicht - allerdings nicht mit Beatrice Egli, sondern mit Anna Ermakova, der Tochter von Boris Becker.

Vergangenes Jahr hat Florian Silbereisen zusammen mit Beatrice Egli einen echten Schlager-Hit veröffentlicht: das Duett "Das wissen nur wir". Jetzt legt Silbereisen nach und bringt ein neues Duett heraus. Allerdings nicht mit Egli, sondern mit Anna Ermakova, der Tochter von Boris Becker.

"Something Stupid": Florian Silbereisen und Anna Ermakova singen ein neues Duett

Das neue Duett von Florian Silbereisen und Anna Ermakova heißt "Something Stupid". Wer jetzt an den gleichnamigen Pop-Klassiker denkt, liegt richtig: Es ist eine Interpretation davon. "Something Stupid" wurde bereits von vielen anderen Stars gesungen. Unter anderem von:

Frank Sinatra und seiner Tochter Nancy (1967)

und seiner Tochter (1967) sowie von Robbie Williams und Nicole Kidman (2001).

Die ursprüngliche Version des Songs stammt laut dem MDR von dem Duo Carson and Gaile. Doch richtig berühmt wurde das Lied erst durch Frank und Nancy Sinatra.

"Something Stupid": Florian Silbereisen und Anna Ermakova singen den Song nicht zum ersten Mal

Dass Florian Silbereisen und Anna Ermakova gemeinsam ein Duett veröffentlichen, kommt für viele Schlager-Fans nicht sonderlich überraschend. Denn wie schlager.de berichtet, hat Silbereisen das Lied bereits bei "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silberreisen" spontan mit Ermakova gesungen.

Außerdem geht schlager.de davon aus, dass Silbereisen und Ermakova den Song am 8. Juni 2024 beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel singen werden. Denn da sei Ermakova bereits als Gast angekündigt.

