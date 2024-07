Florian Silbereisen und seine Ex Helene Fischer feiern auf Kreuzfahrtschiff - was war da los?

Fans trauern der gescheiterten Beziehung zwischen Silbereisen und Fischer immer noch nach. Nun hatten die beiden auf hoher See Spaß. Mehr erfahren Sie hier.

Für viele Fans waren sie das Traumpaar in der Welt des Schlagers: Helene Fischer und Florian Silbereisen. Die beiden gehören zu den Champions der deutschen Musikbranche: Helene Fischer trägt in der Öffentlichkeit nicht umsonst den Beinamen Schlagerkönigin; mit Hits wie "Atemlos" und "Phänomen" werden ihre Songs auch weit über die Grenzen der Schlagerszene hinaus gefeiert. Florian Silbereisen ist ebenso ein erfolgreicher und beliebter Schlagersänger, Show-Moderator und steht auch als Schauspieler regelmäßig vor der Kamera.

Als er und Helene Fischer sich verliebten, standen beide noch am Anfang ihrer Karrieren. Zehn Jahre waren sie zusammen, doch 2018 war dann Schluss mit der Beziehung. Beide betonten nach der Trennung in Interviews und in den sozialen Medien, dass sie sich auch als Freunde wichtig sind und sich gegenseitig nur das Beste wünschten. Nun sind Fotos der beiden aufgetaucht - zusammen auf einem Kreuzfahrtschiff. Was war denn da los? Können Fans auf ein Liebes-Comeback des Traumpaars hoffen?

Florian Silbereisen und Helene Fischer: Wiedersehen auf dem Traumschiff

Schon lange hegen Fans die Hoffnung, dass Silbereisen und Fischer doch wieder zusammenkommen könnten. Immerhin: Sein Helene-Fischer-Tattoo trägt Silbereisen weiterhin - wenngleich er die Erinnerung an die Beziehung oft versteckt. Dabei kursieren in der Schlagerwelt schon lange andere Liebesgerüchte: nämlich zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Die beiden standen auch schon mehrfach gemeinsam auf der Bühne. Ein neues Duett veröffentlichte Silbereisen außerdem mit Anna Ermakova, der Tochter von Boris Becker.

Nun veröffentlichte Bild Fotos, auf denen Helene Fischer und Florian Silbereisen zusammen auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind. Es soll sich demnach um die MS Amadea handeln, das Schiff, das am norwegischen Nordkap unterwegs ist, um eine neue Folge der beliebten ZDF-Serie "Das Traumschiff" zu drehen. Silbereisen spielt in der Serie seit 2019 den Kapitän Max Parger.

Während der aktuellen Dreharbeiten soll Silbereisens Ex Fischer, deren bürgerlicher Name ganz anders lautet, Bild zufolge ebenfalls an Bord des Kreuzfahrtschiffs sein - allerdings nicht wegen des Drehs, sondern "ganz privat".

Mit Silbereisen auf Kreuzfahrtschiff: Warum ist Helene Fischer dabei?

Die Schlagerkönigin soll am Donnerstag ihren Geburtstag auf dem Kreuzfahrtschiff gefeiert haben. Das hat Bild dem Bericht zufolge von einer enge Freundin der Sängerin erfahren haben, die Teil der Traumschiff-Crew sei. Seit Wochen sei demnach geplant gewesen, dass Helene Fischer ein paar Tage aufs Schiff kommen will. Ihr Mann Thomas Seitel und ihre Tochter sollen daheim geblieben sein. Fischer hatte 2013 eine Gastrolle als Franziska Stein in der Folge "Puerto Rico" der Traumschiff-Serie.

Die Fotos zeigen eine Feier auf Deck des Schiffes, es ist sichtlich kalt an der norwegischen Seeluft: Silbereisen und Fischer tragen beide dicke Jacken und Wollmützen. Beide haben Gläser in der Hand und sind auf einem Bild ins gemeinsame Gespräch vertieft. Auf einem anderen Bild strahlt Fischer ihren Ex an, während der zu einer Flasche greift. Wie ein unangenehmes Wiedersehen wirken die Schnappschüsse also nicht. Ob sich Fans nun neue Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback machen können? Wohl eher nicht: Denn nicht nur Helene Fischer ist in festen Händen, auch der Sänger und Moderator soll seit 2021 vergeben sein.

Übrigens: Nicht nur mit Helene Fischer hat Florian Silbereisen eine besondere Vergangenheit - auch die Freundschaft zum Kollegen Stefan Mross ist schon alt. Die beiden Schlagersänger haben zusammen wilde Jahre durchlebt. Und auch Sängerin Beatrice Egli äußerte sich dazu, dass sie gerne einmal mit Silbereisen auf dem Traumschiff über die Weltmeere schippern würde. Die ARD hat in letzter Zeit einige Sendungen mit Florian Silbereisen aus dem Programm gestrichen - jüngst etwa die beliebte "Schlagerstrandparty". Und eine Schlagerlegende rechnete nun mit Silbereisen und seinen Shows ab. Außerdem lästerte Mike Krüger jüngst über den Sänger.