Florian Silbereisen: So versteckt das ZDF sein Helene Fischer-Tattoo

Die linke Schulter von Schlagerstar Florian Silbereisen ziert nachweislich noch heute ein Tattoo seiner Ex Helene Fischer. Das soll in der ZDF-Sendung "Traumschiff" aber möglichst nicht zu sehen sein. Mit welchen Tricks das ZDF arbeitet.

Florian Silbereisen ist nicht nur als Schlagerstar bekannt, sondern auch schon seit einigen Jahren als Schauspieler unterwegs. Doch neben seinem beruflichen Erfolg sorgte auch sein Privatleben, insbesondere seine Beziehung zu Schlager-Queen Helene Fischer, für Schlagzeilen. Ein besonderes Symbol dieser Beziehung ist ein Tattoo – das Gesicht von Helene Fischer, kunstvoll verewigt auf Silbereisens Haut. Allerdings soll das Tattoo in der ZDF-Sendung "Das Traumschiff" möglichst nicht zu sehen sein. Warum das so ist und welche Tricks das ZDF anwendet, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Eine wahre Schlager-Ikone ist im Herbst 2023 noch einmal Vater geworden - und das mit stolzen 83 Jahren.

Florian Silbereisen: So wird das Helene Fischer-Tattoo im "Traumschiff" versteckt

Das Tattoo von Helene Fischer auf Florian Silbereisens Arm ist mehr als nur Tinte unter der Haut; es ist ein Stück Zeitgeschichte, das von einer der bekanntesten Beziehungen im deutschen Showgeschäft zeugt. Denn zehn Jahre lang galten die beiden als Traumpaar der Schlagerwelt, bis im Jahr 2018 die Trennung verkündet wurde. Doch wie ein Artikel von tz.de berichtete, stellt dieses Tattoo eine einzigartige Herausforderung für die Produktion des "Traumschiffs" dar. Um die Glaubwürdigkeit der Figur von "Traumschiff"-Kapitän Max Parger zu wahren, musste das ZDF kreativ werden. Durch geschickte Kameraeinstellungen und gezielte Positionierung von Silbereisen in bestimmten Szenen, wie beispielsweise in einer Sauna-Szene, gelang es dem Team, das Tattoo effektiv zu verbergen.

Auch in der jüngsten Folge der ZDF-Sendung, in der das Traumschiff nach Nusantara schipperte, wurde das Tattoo versteckt, als Parger seinem Serien-Schwarm Veronika Bruckner nur mit einem Handtuch um die Hüften bekleidet die Tür zu seiner Kabine öffnet. Silbereisen posiert im Türrahmen genau so, dass zwar das Tattoo an seinem Oberarm zu sehen ist, aber das Gesicht von Helene Fischer nicht erkannt werden kann - alles um die Illusion der Serie für den Zuschauer aufrecht zu erhalten.

In Florian Silbereisens Jahresrückblick "Die Schlager des Jahres 2023" hat sich Musiker-Kollege Ross Antony im Übrigen blamiert. Andy Borg sei das allerdings auch schon mal passiert.

Florian Silbereisen beim Traumschiff - Tattoo noch nicht überstochen

Florian Silbereisen hat sich im Laufe der Jahre als einer der vielseitigsten Entertainer Deutschlands etabliert. Seine Karriere begann als Musiker, doch schnell erweiterte er sein Repertoire um Moderation und Schauspiel. Seine Beziehung zu Helene Fischer, die 2018 endete, war stets ein Teil seines öffentlichen Bildes. Wie ein Stern-Artikel aus dem Jahr 2019 hervorhebt, markierte die Trennung von Fischer und die Übernahme der Rolle im "Traumschiff" einen neuen Lebensabschnitt für Silbereisen. Interessanterweise entschied er sich, das Tattoo von Fischer zu behalten.

Übrigens: Auch Barbara Schöneberger erhielt bereits ein Traumschiff-Angebot vom ZDF. Allerdings sei ihre Managerin alles andere als begeistert von der Idee gewesen. Mit Silbereisen befand sich der MDR Berichten zufolge lange in Vertragsverhandlungen. Gegenstand der Verhandlungen: Florian Silbereisens "Feste"-Show. Zwischenzeitlich gerieten die Verhandlungen allerdings ins Stocken. Die Serie "Kreuzfahrt ins Glück", in der Florian Silbereisen den Kapitän Max Parger spielt, wird übrigens 2024 nicht mehr ausgestrahlt. Dafür verkündete der 42-Jährige bereits, dass "Die Schlagerchampions" gleich zu Beginn des Jahres 2024 zurückkehren.