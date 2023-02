TV-Reporter berichtet über Mord und wird dann selbst erschossen

In Florida wurde eine junge Frau erschossen. Als Reporter über den Fall berichteten, soll der Verdächtige einen Journalisten und später ein neun Jahre altes Mädchen getötet haben.

Ein 19-Jähriger soll im US-Bundesstaat Florida erst eine Bekannte erschossen und später einen TV-Reporter und ein neun Jahre altes Mädchen getötet haben. Ihre Mutter und ein weiterer Journalist seien lebensgefährlich verletzt worden, wie die Ermittler am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilten. Die beiden befänden sich in einem kritischen Zustand in einem Krankenhaus. Der Verdächtige wurde kurz nach den Schüssen in der Nähe der Tatorte festgenommen.

Drei Menschen in Florida erschossen: Verdächtiger schweigt

Der Verdächtige soll gegen elf Uhr Ortszeit zunächst in der Gemeinde Pine Hills, nordwestlich von Orlando, eine etwa 20 Jahre alte Frau erschossen haben. Sie war offenbar eine Bekannte von ihm. Stunden später habe er dann auf zwei Reporter des Senders Spectrum News 13 gefeuert, die über den Vorfall berichteten. Anschließend habe der Schütze in der Nähe dieses Tatorts in einem Haus auf die Neunjährige und deren Mutter geschossen.

Laut dem Sheriff des Bezirks Orange John Mina werde der 19-Jährige für alle diese Gewalttaten verantwortlich gemacht. Er sei unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Waffendelikten mehrfach vorbestraft. Sein Motiv sei bislang völlig unklar und es sei auch nicht bekannt, ob die Taten zusammenhängen. Der verdächtige 19-Jährige schweige zu den Vorwürfen.

USA haben seit langem mit Waffengewalt zu kämpfen

Karine Jean-Pierre, die Sprecherin des Weißen Hauses verurteilte die Taten auf Twitter und sprach den Familien der Opfer ihr Beileid aus.





Seit langem haben die USA mit einem enormen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Immer wieder kommt es zu tödlichen Schusswaffenattacken. Nach Angaben der Regierung sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr Kinder im Schulalter durch Schusswaffen ums Leben gekommen als Polizisten und Soldaten im aktiven Dienst zusammen.