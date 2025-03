Brite will mit teurem Schmuck in Plastiktüte einreisen

Mit Schmuck im Wert von 140.000 Euro soll ein Brite versucht haben, am Flughafen Baden-Baden in Rheinmünster (Kreis Rastatt) einzureisen. Den Schmuck habe er in einer Plastiktüte mit sich geführt, wie der Zoll mitteilte. Darunter waren mit Diamanten besetzte Armbänder. Bei einer regulären Einfuhr hätte er Abgaben in Höhe von 27.000 Euro leisten müssen.

In seiner Tüte hatte der 57-Jährige zwei Armbänder und eine Halskette und die dazugehörigen Rechnungen, die den hohen Betrag auswiesen. Der Mann gab sich demnach als Juwelier aus, den teuren Schmuck habe er Freunden hierzulande zeigen wollen. Das glaubten ihm die Beamten aber nicht.

Gegen den Mann werde nun ermittelt, die Schmuckstücke wurden laut Zoll nach der Kontrolle am Dienstag sichergestellt. Die Freimenge bei Privatpersonen liege im Reiseverkehr bei 430 Euro. Alles darüber hinaus müsse angemeldet werden.