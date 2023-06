Frau bleibt mit Bein in Laufband stecken: Notamputation

Schreckliches Unglück am Flughafen in Bangkok: Das Bein einer Reisenden wird im Laufband eingeklemmt. Nur eine Amputation befreit sie aus der Notlage.

Zu einem dramatischen Unfall ist es am Flughafen in der thailändischen Hauptstadt Bangkok gekommen. Eine Frau nutzte am Donnerstagmorgen das Laufband, um im großen Flughafengebäude schneller voranzukommen. Am Übergang vom Rollband zum Boden blieb sie allerdings plötzlich stecken. Wie genau, ist noch unklar. Feststeht aber: Nur eine Notamputation des Beins konnte die 57-Jährige aus der Notlage befreien.

Ein Ärzteteam am Flughafen Don Mueang musste der Frau das Bein oberhalb ihres Knies abnehmen. Das teilte die Flughafenverwaltung mit. Auf Bildern ist zu erkennen, wie der gesamte untere Teil ihres Beins im Laufband versunken ist. Einem Koffer, der vor der Frau liegt, fehlen zwei Räder. Es ist außerdem zu sehen, wie sich zwei Teile der Schutzabdeckung des Laufbands gelöst haben.

Unfall im Flughafen Bangkok: Frau klemmt Bein auf flacher Rolltreppe ein

Die Bild berichtet, die Frau sei von einem vor ihr umstürzenden Koffer getroffen worden und dadurch selbst gestürzt. Anwesende hätten das Laufband zum Stoppen gebracht und Sanitäter alarmiert. Dort heißt es ebenfalls, dass es Ärzten in einer Privatklinik wenige Stunden später gelungen sei, dass Bein der Frau wieder anzunähen. Unklar sei aber, ob es wieder voll funktionfähig wird.

Der Chef des Flughafens in Bangkok, Karun Thanakuljeerapat, bekundete "tiefes Beileid" über den Vorfall. Er erklärte, man werde sicherstellen, "dass sich ein solcher Unfall nicht wiederholt". Der Flughafen werde für die medizinischen Kosten der Frau aufkommen. Man sei auch offen über die Verhandlung von Entschädigungszahlungen.

Bein von Frau wird nach Laufband-Unfall in Bangkok amputiert

1996 wurde der Fahrsteig laut Flughafen-Chef in Betrieb genommen. Er stamme von einer renommierten japanischen Firma und komme auch auf anderen internationalen Flughäfen zum Einsatz. Alle drei Stunden würde das Flughafenpersonal die Laufbänder kontrollieren. Ingenieure sollen nun ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

