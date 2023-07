Nach Brand: Betrieb am Flughafen Catania immer noch eingeschränkt

Im Flughafen Catania auf Sizilien ist vergangene Woche ein Feuer ausgebrochen. Starts und Landungen im betroffenen Terminal sind weiterhin eingeschränkt.

Am 17. Juli 2023 brach auf dem Flughafen Catania auf Sizilien ein Brand aus. Seitdem war der Flughafen vorübergehend geschlossen – länger, als zunächst angekündigt. Immer noch ist das Terminal A, wo das Feuer vergangene Woche von Sonntag auf Montagnacht ausbrach, geschlossen. Reisende müssen sich nach wie vor auf Umleitungen, Einschränkungen und Ausfälle einstellen.

Flughafen-Brand in Catania: Betrieb immer noch eingestränkt

Viele Flüge würden auf die Flughäfen Trapani oder Comiso umgeleitet. Auch über Palermo gingen einige Flieger. Allerdings ist dort der Betrieb aktuell aufgrund von Waldbränden ebenfalls eingeschränkt. Am Dienstagvormittag war der Flughafen sogar gesperrt.

Ursprüglich sollte am Mittwoch, 19. Juli, der Betrieb am Flughafen Catania wieder vollständig aufgenommen werden. Das teilte der Betreiber des Flughafens vergangene Woche via Twitter mit. Passagiere, die bis Mittwoch einen Flug mit Start- oder Landung in Catania gebucht haben, wurden gebeten, sich an ihre Fluggesellschaft zu wenden. Die Airlines halten aktuelle Informationen bereit. Der Bürgermeister von Catania, Enrico Trantino bat Passagiere zudem darum, "wegen vorhersehbarer schwerwiegender Verkehrsbeeinträchtigungen" gar nicht erst zum Flughafen zu reisen.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Weil der Rauch sehr stark gewesen sein soll, musste das Sicherheitspersonal den Flughafen räumen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters gebe es bisher keine Angaben über einen möglichen Zusammenhang mit den sehr hohen Temperaturen, die derzeit in Italien herrschen. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Die Schäden sind jedoch wohl groß. Erst im Morgengrauen konnte die Flammen gelöscht werden.

Geschlossener Flughafen Catania ist der fünftgrößte Flughafen in Italien

Der Flughafen Catania ist der fünftgrößte Flughafen in Italien. Verschiedene Fluggesellschaften aus Deutschland fliegen die Stadt Catania, die von vielen Touristinnen und Touristen mit den Reisezielen Taormina oder Syrakus als Ausgangspunkt genutzt wird, mehrmals täglich an. Im Mai 2023 wurden in Catania nach Angaben des italienischen Flughafenverbands Assaeroporti mehr als eine Million Passagiere abgefertigt.

Schon Anfang Juni führte ein landesweiter Streik des Bodenpersonals während der Haupturlaubszeit zu starken Einschränkungen im italienischen Flugverkehr.