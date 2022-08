Gepäck nicht im Flugzeug: Heinz Sprenzel Reisen fährt Kunden Koffer 1000 Kilometer hinterher

30 Reisende bangen in Kroatien um ihren Urlaub. Doch Reiseunternehmer Sprenzel aus Bernbeuren wird zum Koffer-Held. Die Geschichte einer Non-Stop-Fahrt.

Sie hatten sich so auf den Urlaub gefreut. Auf abgelegene Buchten, blaues Meer und Abendessen in kleinen kroatischen Lokalen. Nach der Landung in Kroatien dann aber der Schock für die 30-köpfige Reisegruppe: Die Koffer sind nicht da. Sie wurden am Münchner Flughafen nicht eingeladen.

Die bange Frage: War’s das mit dem Urlaub? Doch die Rettung kam aus der Heimat: Reiseunternehmer Michael Sprenzel fuhr rund 1000 Kilometer Non-Stop von München nach Split, um seinen Kunden die am Flughafen stehengebliebenen Koffer zu bringen. Koffer da, Urlaub gerettet.

Koffer-Glück in Bernbeuren: Reisegruppe hatte Jacht-Tour gebucht

Die Reisegruppe hatte eine Jacht-Tour bei der Agentur „Heinz Sprenzel Reisen“ aus Bernbeuren gebucht. Es war eine besondere Reise zum 70-jährigen Bestehen des Unternehmens. Acht Tage lang sollte die Jacht von Split bis nach Dubrovnik und wieder zurück unterschiedliche Stationen abfahren. Stadtführungen, Badestopps in einsamen Buchten und Grillen an Deck waren vorgesehen.

„Erst lief alles wie geplant. Ich habe die Gruppe zum Flughafen nach München gebracht, sie haben eingecheckt und ich bin wieder nach Füssen zu meinen Eltern gefahren“, sagt Michael Sprenzel. Ein paar Stunden später erhielt er den Anruf seiner Frau, die mit der Gruppe mitgeflogen war, dass sie gut in Split angekommen seien.

Bernbeurer Unternehmer handelt kurzentschlossen

Es dauerte allerdings nicht lange, da rief seine Frau erneut an. Diesmal mit einer schlechten Nachricht: Die Koffer sind nicht da. Das Flugzeug war ohne das Gepäck los

geflogen. „Sofort bin ich auf die Idee gekommen, nach München zu fahren und die Koffer zu holen.“, sagt der 34-jährige Sprenzel. Mit seiner Frau vereinbarte er, der Reisegruppe nichts von dem Vorhaben zu erzählen. Er wollte keine falschen Hoffnungen wecken. Schließlich wusste er nicht, ob er die Koffer am Flughafen überhaupt bekommen würde.

Zusammen mit seinem Bruder Andreas (31) fuhr er mit einem VW-Bus wieder zum Flughafen. Dort kämpfte er sich durch, bis eine Mitarbeiterin ihn zu den Koffern brachte. Die standen noch in Boxen verpackt draußen, wo das Flugzeug gestartet war. Glücklicherweise konnte er die meisten Koffer der Reisegruppe identifizieren, da sein Unternehmen den Kunden immer einen roten Kofferanhänger aushändigt. „Nur drei Koffer haben wir nicht gefunden. Bei denen muss der Anhänger abgefallen sein“, sagt Sprenzel.

Nur eine kleine Kaffee-Pause auf dem weg nach Split

Mit dem VW Bus voller Koffer machten sich die Brüder gegen 23 Uhr auf den Weg nach Split, eine Strecke von rund 1000 Kilometern lag vor ihnen. „Bis auf eine kurze Kaffee-Pause sind wir durchgefahren.“ Mit dem Fahren wechselten sich die Brüder ab. „Zum Glück hatten wir keinen Stau, sodass wir um viertel nach acht in Split angekommen sind.“. Dort hatte der Kapitän der Jacht extra gewartet. Es war ein besonderer Moment für Michael Sprenzel. „Wenn ich daran denke, habe ich heute noch Gänsehaut, denn es war mir eine Herzensangelegenheit“, sagt er. In der Reisegruppe waren auch viele Stammgäste dabei.

Als die Brüder ankamen, war die Überraschung groß. Die Urlauber ließen das Frühstück stehen, um die beiden zu begrüßen. Einige fielen ihnen um den Hals. Manche hatten Tränen in den Augen. „Es war überwältigend und emotional“, sagt Sprenzel. Nach der Übergabe der Koffer blieben die Brüder nicht lange in Split. Sie tranken eine Tasse Kaffee, schauten der Jacht beim Auslaufen zu und winkten. Dann ging es wieder nach Hause.

Chaos an Flughäfen erzeugt immer wieder Probleme

Die drei Koffer, die Sprenzel nicht finden konnte, wurden später mit dem Flugzeug nachgeflogen. Die Besitzer bekamen sie erst am Ende der Reise zurück.

Es war nicht das erste Mal, dass die derzeitige Situation an den Flughäfen Michael Sprenzel vor Herausforderungen stellte. „Zurzeit ist das Chaos an den Flughäfen außergewöhnlich.“ Weil das Personal fehlt, sind die Abläufe gestört. Eine geplante Reise nach Norwegen musste Sprenzel kürzlich verschieben, weil das Flughafen-Personal gestreikt hatte. „Es sind aufregende Zeiten für uns.“