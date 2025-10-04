Icon Menü
Flughafen Frankfurt: Drohnenflug am Flughafen - Hobbypilot droht hohes Bußgeld

Flughafen Frankfurt

Drohnenflug am Flughafen - Hobbypilot droht hohes Bußgeld

Ein Mann lässt seine Drohne in der Nähe des Frankfurter Flughafens kurz aufsteigen. Die Polizei reagiert umgehend. Dem Hobbypiloten droht nun ein sattes Bußgeld.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Drohnenflüge sind an Flughäfen im Umkreis von 1,5 Kilometern verboten. (Symbolfoto)
    Drohnenflüge sind an Flughäfen im Umkreis von 1,5 Kilometern verboten. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein Hobbydrohnenpilot hat am Freitagmorgen mit einem kurzen Testflug nahe des Frankfurter Flughafens einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nun drohe dem 41-Jährigen ein Bußgeld im fünfstelligen Bereich, teilte die Polizei mit.

    Demnach ließ der Mann gegen 6.00 Uhr seine neu gekaufte Drohne innerhalb der Flugverbotszone kurzzeitig steigen. Bundespolizisten hätten das Fluggerät sofort entdeckt. Eine Streife des zuständigen Polizeireviers konnte den Mann wenig später antreffen.

    Der Hobbypilot habe nach eigenen Angaben lediglich einen kurzen Testflug unternehmen wollen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

