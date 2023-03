Frankfurt

vor 7 Min.

Zwei Leichen in Parkhaus am Frankfurter Flughafen entdeckt

Zwei Leichen wurden in einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen gefunden.

In einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen wurden in der Nacht auf Freitag zwei Leichen gefunden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

Von Svenja Moller