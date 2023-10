Nach Anschlagsdrohung: Betrieb am Flughafen Hamburg läuft wieder

Der Flughafen Hamburg war am Montagmittag wegen einer Anschlagsdrohung gegen eine Maschine aus dem Iran gesperrt. Mittlerweile finden Starts und Landungen wieder statt.

Der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen war am Montagmittag wegen einer Anschlagsdrohung komplett eingestellt. Seit 12.40 Uhr pausierten Starts und Landungen, wie eine Sprecherin des Flughafens gegenüber der Deuschten Presse-Agentur (dpa) sagte. Seit kurz nach 14 Uhr läuft der Flugverkehr jedoch wieder, wie der Website des Flughafens zu entnehmen ist.

Flugbetrieb am Flughafen Hamburg nach Anschlagsdrohung wieder aufgenommen

Wie ein Sprecher der Bundespolizei der dpa erklärte, sei am Montagmorgen eine Mail mit einer Anschlagsdrohung eingegangen. Die Drohung, die sich gegen eine iranische Maschine der Fluggesellschaft "Iran Air" richtete, werde sehr ernst genommen. Das Flugzeug aus Teheran ist gegen 12.20 am Flughafen gelandet und ist derzeit in einem Sonderbereich geparkt.

Passagiere sind nicht mehr an Bord. Die 198 Reisenden und 16 Crew-Mitglieder hätten das Flugzeug zwischenzeitlich verlassen und werden einer Sicherheitskontrolle unterzogen. Auch das Gepäck werde durchsucht. Die Hintergründe der Anschlagsdrohung sind noch unklar.

Der Flughafen Hamburg rät Passagieren, ihren Flugstatus zu beobachten. Es kann weiterhin zu Flugverzögerungen kommen. (mit dpa)