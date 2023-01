Fluglärm in Neuburg: Luftwaffe trainiert Nachtflüge

Die Luftwaffe wird ab Montag in Neuburg an der Donau einige Nachtflüge absolvieren. Die Trainingsflüge werden noch weitere Tage andauern.

In einigen bayerischen Regionen müssen sich Anwohnerinnen und Anwohner in den nächsten Tagen auf verstärkten Fluglärm einstellen. Auch nachts. Bei der Luftwaffe stehen aus Trainingszwecken einige Nachtflüge an. Aus Rücksicht auf die Bevölkerung sind diese auf die dunkleren Jahreszeiten gelegt worden, damit die Pilotinnen und Piloten früher starten können. Maschinen werden in diesem Zuge auch in Neuburg an der Donau abheben.

Fluglärm in Neuburg aktuell: Nachtflüge ab Montag geplant

In Neuburg wird die Luftwaffe vom Montag, 30. Januar 2023, an Nachtflüge durchführen. Das teilte die Bundeswehr mit. Die späten Starts und Landungen sind bis zum Donnerstag geplant. Die Flüge stellen einen Teil der Pilotenausbildung dar. Die Pilotinnen und Piloten trainieren Luftbetankung, Abfangmanöver und den Einsatz von Nachtsichtgeräten.

Das Luftwaffengeschwader trainiert immer wieder in Neuburg. An dem Standort werden Pilotinnen und Piloten auf Dauereinsatzaufgaben, wie der Sicherung des deutschen Luftraums, und Auslandseinsätze vorbereitet. Die Einsatzbereitschaft wird für Landes- und Bündnisverteidigung geprobt. Nachtflüge sind auch als Vorbereitung auf nationale Katastrophen und den Heimatschutz von großer Bedeutung.

Nachtflüge in Neuburg: Start- und Landezeiten können variieren

Die Marschroute bei den Nachtflügen der Bundeswehr ist, diese so früh wie möglich durchzuführen. So soll der Fluglärm minimiert werden. Einen klaren Zeitplan gibt es für die Anwohnerinnen und Anwohner in und um Neuburg allerdings nicht. Das liegt vor allem an der zeitlich begrenzten Verfügbarkeit von Übungslufträumen und Tankflugzeugen. Auch externe Faktoren können die Start- und Landezeiten beeinflussen.

Anfang 2022 hatte die Luftwaffe in Neuburg an der Donau sechs Wochen intensiv Nachtflüge trainiert. Zu dieser Zeit hatten sich viele Anwohnerinnen und Anwohner beschwert.