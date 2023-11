Vier Menschen sterben bei Absturz von Kleinflugzeug in Österreich

In Österreich ist am Donnerstagnachmittag ein Sportflugzeug abgestürzt. Alle vier Insassen kamen ums Leben. Jetzt soll geklärt werden, wie es dazu kommen konnte.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr verunglückte ein Sportflugzeuges im österreichischen Bundesland Salzburg. Alle vier Insassen der einmotorigen Maschine vom Typ Cirrus SR20 kamen bei dem Absturz im Gebiet von St. Andrä ums Leben, so die Polizei. Bislang seien die Toten nicht identifiziert.

Flugzeugabsturz in Österreich: Alle vier Insassen tot

Das Flugzeug war in der kroatischen Hauptstadt Zagreb zu einem Flug nach Salzburg gestartet. Der Pilot stammte laut dem Sender ORF aus Österreich. Kurz vor seinem Ziel stürzte es dann in einen Wald. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Augenzeugen den Unfall beobachtet und Einsatzkräfte alarmiert.

Das Flugzeug wurde in unwegsamem Gelände auf dem Dach liegend und in den Boden gerammt gefunden. Zunächst sahen die Einsatzkräfte zwei Leblose Personen, später stellte sich heraus, dass sich insgesamt vier Menschen in der Maschine befanden. Der Einsatz sei dadurch erschwert worden, dass der Rettungsfallschirm des Flugzeuges nicht ausgelöst worden sei. Die Unfallstelle musste den Angaben zufolge deshalb abgesichert werden, damit Spezialisten den Sprengstoff zur Auslösung des Schirms entschärfen konnten. Erst nach Entschärfung des Rettungschirmes konnten die Toten geborgen und das Wrack mithilfe eines Spezialfahrzeugs aus dem Wald gezogen werden. Alle Insassen waren bereits tot.

Nach Flugzeugabsturz in Österreich soll Pilot obduziert werden

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat eine Obduktion des Piloten angeordnet. Dabei soll auch geklärt werden, ob er an gesundheitlichen Problemen litt. Das Wrack und die Flugbedingungen werden von Sachverständigen untersucht. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, war laut Polizei zunächst unklar. Das ORF berichtete von schwierigem Flugwetter wegen dichter Bewölkung und Windturbulenzen am Donnerstagnachmittag. (mit dpa)