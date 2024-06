Flugzeug gerät kurz vor Landung in Wien in Hagelsturm – Nase abgebrochen

Auf dem Weg von Palma nach Wien geriet ein Flugzeug am Sonntag in einen Hagelsturm. Dabei brach die Nase der Maschine ab und Scheiben zerbarsten.

Ein Flugzeug der Austrian Airlines hat auf einem Flug von Palma nach Wien seine Nase verloren. Die Maschine war am Sonntagabend beim Anflug auf Wien durch ein Hagel-Unwetter geflogen. Laut der Airline war die Gewitterzelle für die Crew auf dem Wetterradar nicht ersichtlich. Krone berichtet, dass der Pilot durchgesagt habe, dass die Windschutzscheibe des Flugzeugs kaputt sei. Ein Notruf wurde abgesetzt, die Maschine ist aber sicher gelandet, hieß es von der Fluggesellschaft am Montag. Die 173 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder an Bord seien unverletzt geblieben. Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr waren zwar vor Ort, mussten aber nicht eingreifen.

Die Unwetterzentrale in Wien veröffentlichte auf der Plattform X ein Foto, das den betroffenen Airbus A320 mit abgerissener Nase und stark beschädigten Cockpit-Scheiben zeigt. Nach Angaben der Austrian Airlines gab es auch Schäden an den Verkleidungen des Flugzeugs. "Nach so einer Landung darf man wohl ruhig applaudieren", schrieb die Unwetterzentrale. (mit dpa)