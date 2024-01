Landebahn verfehlt: Zwei Deutsche sterben bei Flugzeugabsturz in Belgien

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Belgien kamen am Sonntag zwei Deutsche ums Leben. Der Pilot hatte die Landebahn verfehlt und war gegen ein Auto geprallt.

In der belgischen Stadt Spa ist am Sonntagmorgen ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die beiden Insassen, bei denen es sich um Deutsche handelt, sind bei dem Unfall ums Leben gekommen. Das Flugzeug war um 8.44 Uhr am Flughafen Mönchengladbach gestartet, wie der Geschäftsführer Andreas Ungar der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend bestätigte.

Flugzeugabsturz in Belgien: Pilot verfehlte Landebahn

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Maschine durch eine heftige Windböe erfasst und von der Landebahn gefegt. Das Flugzeug verfehlte die Bahn und prallte gegen ein Auto, das auf einer nahegelegenen Straße geparkt hatte. Der Unfall habe sich etwa 100 Meter entfernt vom Flugplatz ereignet. Das berichtet die belgische Nachrichtenagentur Belga. Das Flugzeug und das Auto fingen Feuer.

Beide Insassen des Flugzeugs kamen ums Leben. Der Besitzer des abgestellten Autos, der sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielt, blieb den Angaben zufolge unverletzt. Behörden seien vor Ort gewesen, um eine Verschmutzung von Wasserentnahmestellen und Schäden durch Kerosin zu verhindern. (mit dpa)