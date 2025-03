Flugzeug kracht auf Parkplatz in Pennsylvania

Dichter Rauch, hohe Flammen und Rettungskräfte im Einsatz: Ein Kleinflugzeug hat in Manheim in Pennsylvania eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie unter anderem CNN berichtet, ist am Sonntagnachmittag in der Kleinstadt im Osten der USA eine einmotorige Beechcraft Bonanza auf einen Parkplatz gestürzt und dabei in Flammen aufgegangen. Tote gibt es bei dem Unglück glücklicherweise keine.

Getroffen wurde von dem Absturz dem CNN-Bericht zufolge der Parkplatz eines Seniorenheims, neben dem Flugzeug wurden sieben Autos auf dem Parkplatz zerstört und fünf weitere beschädigt. Gravierende Schäden am Seniorenheim habe es nicht gegeben. Das Flugzeug sei kurz nach dem Start zu Boden gestürzt, wird ein Augenzeuge zitiert. Dem Flugradar zufolge hätte es mehrere hundert Kilometer westwärts nach Springfield in den Nachbarbundesstaat Ohio fliegen sollen.

Flugzeug-Absturz in Manheim, Pennsylvania: Ermittlung zur Ursache in den USA

Aufnahmen der Aufräumarbeiten sind zudem in sozialen Medien zu sehen. Zur Absturzursache ist noch nichts bekannt. Die zuständige Sicherheitsbehörde werde Ermittlungen zum Unglück und seinen Hintergründen einleiten. Flugzeugunglücke sind in den USA aktuell traurigerweise ein verbreitetes Thema.

Im Jahr 2025 ereigneten sich in den USA mehrere tragische Flugzeugunglücke. Am 29. Januar kollidierte ein American-Airlines-Passagierflugzeug vom Typ Bombardier CRJ700 während des Landeanflugs auf den Ronald Reagan Washington National Airport mit einem Militärhubschrauber des Typs Sikorsky H-60 Black Hawk. Alle 67 Insassen beider Maschinen kamen ums Leben.

Nur zwei Tage später, am 31. Januar, stürzte ein medizinischer Learjet 55 der Jet Rescue Air Ambulance in Philadelphia ab. An Bord befanden sich sechs Personen, darunter ein Patient und dessen Mutter; alle Insassen sowie eine Person am Boden kamen ums Leben. Diese Vorfälle beendeten eine 15-jährige Phase ohne tödliche Flugzeugunglücke in den USA. Experten führen die Häufung der Unfälle auf Faktoren wie Personalmangel bei Fluglotsen, Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Piloten nach der Pandemie und eine gestiegene Nachfrage im Luftverkehr zurück.