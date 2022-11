Flugzeug stürzt in Tansania in den Victoriasee – Rettungsaktion läuft

In Tansania ist ein Flugzeug mit 53 Passagieren in den Victoriasee gestürzt. Nach dem Flugzeugabsturz läuft eine Rettungsaktion.

In Tansania ist es am Sonntagmorgen zu einem Flugzeugabsturz gekommen. Eine Maschine der größten tansanischen Airline Precision Air, eine Tochter von Kenya Airways, stürzte beim Landeanflug auf den Flughafen Bukoba in den Victoriasee. Es waren 53 Menschen an Bord.

Flugzeugabsturz in Tansania: Bislang 15 Menschen gerettet

Gegen 6.00 Uhr startete die Maschine vom Typ ATR 42 vom Flughafen in der Hauptstadt Daressalam mit Ziel Bukoba. Beim Anflug auf die Stadt im Nordwesten Tansanias geriet das Flugzeug in einen Sturm und starken Regen. Laut dem staatlichen Sender TBC habe das Unwetter zu dem Absturz geführt. Die Fluggesellschaft Precision Air bestätigte das Unglück. Demnach habe das zwölf Jahre alte Flugzeug einen "Unfall gehabt".

Nach dem Absturz wurde sofort eine Rettungsaktion eingeleitet. Laut TBC konnten bisher 15 Menschen gerettet werden. Ab es Todesopfer oder Verletzte gibt, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte versuchen die im Flugzeug eingeschlossenen Passagiere mit Rettungsbooten zu befreien.

Tansania: Flugzeug stürzt in Victoriasee

In Social-Media-Kanälen machen Fotos und Videos die Runde, welche die Rettungsaktionen zeigen. Auf diesen ist zu sehen, dass nur noch das Heck des Flugzeugs aus dem Wasser ragt. Das Wrack des Flugzeugs befindet sich in Sichtweite zum Ufer.

"Ich habe die Nachricht vom Unfall des Flugzeugs der Precision Air mit Trauer aufgenommen", twitterte Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan und rief während der Rettungsaktionen zur Ruhe auf: "Lasst uns in diesem Moment ruhig bleiben, während die Rettungskräfte die Rettungsaktion fortsetzen und zu Gott beten, dass er uns hilft."

