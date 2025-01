American-Airlines-Flug kollidiert in der Luft mit Hubschrauber und stürzt in Fluss

Nahe dem US-Hauptstadtflughafen in Washington ereignete sich am Mittwochabend (Ortszeit) ein schweres Flugzeugunglück. Eine Maschine der American Airlines, Flugnummer 5342, kollidierte während des Landeanflugs mit einem US-Militärhubschrauber vom Typ Sikorsky H-60.

Laut Luftfahrtbehörde FAA handelt es sich bei dem Flugzeug um eine Maschine des Typs Bombardier CRJ700, die aus Wichita im US-Bundesstaat Kansas kam. Die Airline teilte zudem mit, dass sich an Bord des Flugzeugs 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder befanden.

Flugzeugkatastrophe in der US-Hauptstadt Washington – Maschine stürzt in Potomac River

Der Helikopter war nach Angaben der Washington Post mit drei Soldaten besetzt. Die Kollision ereignete sich abends über dem teils zugefrorenen Potomac River. Eine Webcam des Kennedy Centers zeichnete um 21.47 Uhr Ortszeit eine Explosion in der Luft auf, gefolgt von einem brennenden und schnell abstürzenden Flugzeug.

Unmittelbar nach dem Vorfall in Arlington, wenige Kilometer vom Ronald Reagan Washington National Airport entfernt, wurden alle Starts und Landungen gestoppt. Rettungskräfte, darunter Boote der Feuerwehr, sind vor Ort im Einsatz. Die Washingtoner Polizei teilte mit, dass bislang keine bestätigten Informationen über Opferzahlen vorliegen und eine großangelegte Rettungsaktion im Gange sei. Berichten zufolge wurden jedoch bereits mehrere Leichen aus dem Potomac River geborgen.

USA: Armee-Hubschrauber kollidiert mit American-Airlines-Flug

Während die Passagiermaschine der American Airlines nach der Kollision in den Fluss stürzte, sei der Black-Hawk-Helikopter nahe des Wassers aufgeschlagen. Die Bundesluftfahrtbehörde (FAA) und das Nationale Transportsicherheitsbüro (NTSB) haben Untersuchungen eingeleitet.

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es keine Hinweise auf Kriminalität oder Terrorismus gibt. US-Präsident Donald Trump wurde über den Vorfall informiert und äußerte sein Mitgefühl für die Betroffenen. Der 78-Jährige dankte den Rettungskräften für ihre „großartige Arbeit“. Der Reagan-Airport in Washington ist mit 380 Landungen am Tag einer der am meist frequentierten Flughäfen der USA.

Es handelt sich um das erste derartige Luftfahrtunglück in den Vereinigten Staaten seit 15 Jahren. Allerdings ist es die zweite verheerende Flugzeugkatastrophe innerhalb weniger Wochen: Im Dezember kamen in Südkorea bei einer tödlichen Bruchlandung 179 Passagiere ums Leben.