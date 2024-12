Flugzeugwrack aus Deutschland in Schottland gefunden

Das Wrack eines Leichtflugzeugs aus Deutschland wurde vor der Küste der schottischen Shetlandinseln gefunden. Es handelt sich um ein Flugzeug, das vor über einem Jahr, Ende September 2023, von Norddeutschland aus gestartet und später verschwunden war. Ein Fischerboot habe laut der britischen Flugunfallbehörde AAIB demnach die Überreste der Cessna 172 am Freitag gefunden.

Vermisstes deutsches Flugzeug und menschliche Überreste in Schottland gefunden

In dem Flugzeugwrack fand die Polizei menschliche Überreste, die aber noch nicht identifiziert werden konnten, so die schottischen Beamten. Es könnte sich dabei um den 62-jährigen Piloten der Maschine handeln. Die Ermittlungen dazu laufen. Das Wrack wurde laut dem britischen Sender Sky News nahe der Stadt Lerwick vor der Küste gefunden – und von dem Fischerboot am Sonntag an Land gebracht.

Wie ein Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) von dem Vorfall im vergangenen Jahr belegt, ist das Flugzeug am Flugplatz Uetersen/Heist (Schleswig-Holstein) am 30. September 2023 zu einem privaten Flug gestartet. Statt jedoch das vom Piloten angegebene, südlich gelegene Ziel Bayreuth anzusteuern, nahm das Leichtflugzeug direkt einen nordwestlichen Kurs ein, wie die BFU berichtet. Die Radarspur endete demnach nach über sechs Stunden Flugzeit unweit der Shetlandinseln.

Vermisstes Flugzeug war im September 2023 in Schleswig-Holstein gestartet

Die BFU habe damals die Unfalluntersuchung übernommen und sei dabei von den Behörden Dänemarks, Großbritanniens, Norwegens, der Schweiz und der USA unterstützt worden. Nach Aussagen des Flugzeug-Halters habe der Pilot damals die Maschine gechartert und angegeben, in Bayreuth Verwandtschaft besuchen und am nächsten Tag wieder zurückkehren zu wollen.

Nachdem er stattdessen in Richtung Norden geflogen war, bestand zu keiner Zeit Funkkontakt mit der Flugsicherung oder dem Fluginformationsdienst eines der beteiligten Länder, heißt es in dem Bericht. Lediglich zur Flugleitung Uetersen/Heist bestand beim Start eine Funkverbindung mit dem Piloten. Der Flugzeughalter meldete das Flugzeug am nächsten Tag, den 1. Oktober 2023, als vermisst, nachdem es nicht fristgerecht zurückgegeben worden war.

Flugzeugwrack in Schottland gefunden: Pilot des damaligen Fluges war ein 62-Jähriger

Nach Angaben der BFU war der Pilot zum Zeitpunkt des Fluges 62 Jahre alt und seit 2013 im Besitz einer europäischen Fluglizenz. Ursprünglich habe auch die Ehefrau des Mannes mitfliegen sollen. Laut ihrer Aussage hatte ihr Mann ihr am Morgen aber spontan mitgeteilt, dass sie nicht mitfliegen würde.

Nach dem Verschwinden des Flugzeugs habe es im Oktober eine größere Suchaktion zwischen Norwegen und den Shetlandinseln gegeben, berichtet The Shetland Times. Es sei demnach vermutet worden, dass sich das Flugzeug in der Such- und Rettungsregion des Vereinigten Königreichs befunden habe. Da es keine Spur des Flugzeugs gegeben habe sei die Suche schließlich eingestellt worden.