GP von Japan in der Formel 1: Alle Infos rund um Zeitplan, Übertragung und Strecke

Seit gestern findet in der Formel 1 der Große Preis von Japan in Suzuka statt. Wissenswertes rund um Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung live im TV und Stream und zur Strecke gibt es hier.

Die 73. Saison läuft bereits auf Hochtouren und nun steht im Rennkalender der Formel 1 schon der nächste Grand Prix an: der Große Preis von Japan in Suzuka.

2022 stehen in der Formel 1 einige Veränderungen an. Neben der neuen Rennstrecke in den USA sind auch seit 40 Jahren erstmalig wieder Fahrzeuge mit Bodeneffekten erlaubt.

Möchten Sie gerne mehr zum GP von Japan in Suzuka wissen? Zeitplan? Uhrzeit? Übertragung live im TV und Stream? Strecke? Antworten gibt es in diesem Artikel.

Formel 1 2022 mit dem GP von Japan in Suzuka: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - Infos im Überblick

Der Große Preis von Japan in Suzuka findet morgen am 9. Oktober 2022 statt. Heute findet das Qualifying statt. In Deutschland beginnt das Rennen aufgrund der Zeitverschiebung morgens um 7.00 Uhr. In Japan startet das Rennen um 14 Uhr Ortszeit. Der Name der Strecke lautet "Suzuka International Racing Course".

Hier haben wir für Sie eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen rund um den Grand Prix in Japan:

Rennen: Großer Preis von Japan in Suzuka

Großer Preis von in Suzuka Datum: 9. Oktober 2022

9. Oktober 2022 Uhrzeit : 7.00 Uhr (deutsche Zeit), 14.00 Uhr (lokale Zeit vor Ort)

7.00 Uhr (deutsche Zeit), 14.00 Uhr (lokale Zeit vor Ort) Strecke: Suzuka International Racing Course

Suzuka International Racing Course Streckenlänge: 5807 Meter

5807 Meter Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky F1 Free-TV: keine Übertragung

Großer Preis von Japan in Suzuka: Alle Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Damit Sie nichts vom Großen Preis von Japan in der Formel 1 verpassen, haben wir Ihnen hier einen Zeitplan für die Trainingseinheiten, das Qualifying sowie das Rennen:

1. Training: Freitag, 7. Oktober 2022, 6.00 Uhr (deutsche Zeit)

2. Training: Freitag, 7. Oktober 2022, 9.00 Uhr (deutsche Zeit)

3. Training: Samstag, 8. Oktober 2022, 6.00 Uhr (deutsche Zeit)

Qualifying: Samstag, 8. Oktober 2022, 9.00 Uhr (deutsche Zeit)

Rennen: Sonntag, 9. Oktober 2022, 7.00 Uhr (deutsche Zeit)

Formel 1 2022 - GP von Japan: Wird es eine Übertragung live im TV und Stream geben?

Seit 1991 sicherte sich der Sender RTL die Rechte für die Übertragung der Formel 1, was sich allerdings 2021 änderte. Seither können alle Rennwochenenden beim kostenpflichtigen Sender Sky angesehen werden. Auch der Große Preis von Japan in Suzuka wird bei Sky zu sehen sein. Der Sender überträgt die Trainingseinheiten, das Qualifying und das Rennen.

Formel 1 2022: Das ist die Strecke

Die Strecke "Suzuka International Racing Course" wird als einer der schwierigsten Rennstrecken der Formel 1 angesehen. Im Jahr 1962 wurde die Strecke vom Automobilhersteller Honda, nach dem Plan des niederländischen Architekten für Rennstrecken, Hans Hugenholtz, errichtet. Die Strecke gilt deshalb als anspruchsvoll, da viele Kurven aller Art enthalten sind: langsame und schnelle Kurven wechseln sich ab. Insgesamt weist die Strecke eine Länge von knapp 5,8 Kilometern auf.

Der "Suzuka International Racing Course" beinhaltet 53 Runden. Der Rundenrekord liegt bei knapp einer Minute und 30 Sekunden und wird von Lewis Hamilton gehalten.

Hier gibt es eine Übersicht zur Strecke: