Warum einige Menschen schneller abnehmen: Forscher enthüllen Schlankheitsgeheimnis

Während für viele Menschen das Abnehmen eine große Herausforderung darstellt, verlieren andere überflüssige Pfunde scheinbar mühelos. Aber woran liegt das? Wissenschaftler der University of Essex fanden nun heraus, dass eine Kombination von 14 sogenannten „Schlankheitsgenen“ den Gewichtsverlust erheblich erleichtert.

Studie: Diese Gene machen schlank

Die Studie, die im Magazin Research Quarterly for Exercise and Sport veröffentlicht wurde, untersuchte, wie sich verschiedene genetische Faktoren auf die Gewichtsreduktion auswirken. Dafür beobachteten die Forscher acht Wochen lang 38 gesunde, sportlich inaktive Probanden im Alter von 20 bis 40 Jahren. Sie wurden alle gewogen und anschließend in eine Trainingsgruppe, die dreimal wöchentlich joggte, und eine Kontrollgruppe ohne sportliche Aktivität aufgeteilt. Während der gesamten Studie behielten alle ihre bisherigen Ernährungsgewohnheiten und ihren gewohnten Lebensstil bei. Am Ende der Studie wurden DNA-Tests durchgeführt, bei denen die Probanden auf 1000 Genvarianten untersucht wurden.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Trainingsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich abgenommen hatte, jedoch mit starken individuellen Unterschieden. Die Teilnehmer mit den meisten „Schlankheitsgenen“ verloren bis zu fünf Kilogramm, während Teilnehmer ohne diese Genmarker nur etwa zwei Kilogramm abnahmen.

Schnell abnehmen: Welches sind die „Schlankheitsgene“?

Ein wichtiger Faktor für den Gewichtsverlust war das Gen PARGC1A, das das Protein PGC-1-α produziert und damit eine Schlüsselrolle im Energiestoffwechsel spielt. Das Vorhandensein dieses Gens war laut Aussage der Forschenden für 62 Prozent des Gewichtsverlusts verantwortlich, während Sport und Lebensstil nur 37 Prozent ausmachten. Dennoch betonte Hauptautor Henry Chung in einer Pressemitteilung, dass sportliche Aktivität und Lebensstil wichtig sind, um die Effekte der Gene zu aktivieren: „Ohne Bewegung und einen gesunden Lebensstil bleibt das genetische Potenzial ungenutzt.“ Sport sei nicht nur für das Abnehmen entscheidend, sondern auch für die Herzgesundheit und das Wohlbefinden. Daher empfiehlt Chung regelmäßiges Training, auch wenn die Waage nicht sofort einen Unterschied zeigt.

Wie nimmt man gesund ab?

Wer abnehmen möchte, für den hat die Krankenkasse Barmer Tipps zusammengefasst, die entscheidend sind, um nachhaltige Abnehmerfolge zu erzielen:

Den Verzehr von Süßem reduzieren: Süßigkeiten sind meist nicht nur kalorienreich, sondern führen laut Informationen der Barmer auch zu mehr Heißhunger. Vollkornprodukte bevorzugen: Sie enthalten viele Ballaststoffe, welche die Verdauung fördern, den Darm stärken und lange sättigen. Fettarme tierische Produkte: Bei Fleisch und Milchprodukten sollte man nur die fettarmen Varianten essen. Täglich Gemüse, Salat, Rohkost und Obst: Sie haben wenig Kalorien und man kann viel von ihnen essen, um lange satt zu bleiben. Reichlich trinken: Wer abnehmen möchte, sollte täglich zwei Liter Wasser oder ungesüßten Tee trinken. Alkoholische Getränke in Maßen: Bier , Wein und Co. enthalten viele Kalorien und hemmen die Fettverbrennung. Sie sollten darum nur zu besonderen Anlässen und in Maßen konsumiert werden. Mehr körperliche Bewegung : Sie kann beim Abnehmen unterstützen, denn man verbrennt bei jeder Bewegung Kalorien. Die Barmer empfiehlt, dass man sich hierzu eine Aktivität sucht, die einem Spaß macht. So bleibt man am Ball.