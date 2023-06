Ein Besuch auf der "Seucheninsel" in der Ostsee

Das Friedrich-Loeffler-Institut erforscht auf der Insel Riems Krankheiten, die für Mensch und Tier tödlich sein können. Ein Ortsbesuch.

Am wolkenlosen Himmel über dem glitzernd blauen Wasser des Greifswalder Bodden ziehen Möwen und Seeschwalben friedlich ihre Kreise. Die Ostsee funkelt, ein Schiff mit weißem Segel nähert sich der kleinen Insel, die sich perfekt in dieses Postkarten-Idyll zu fügen scheint – zumindest aus der Entfernung betrachtet. Aus der Nähe zeigt sich, dass der schmale, von Binsen bewachsene Sandstrand von einem übermannshohen, von Rasierklingendraht gekrönten Zaun vor ungebetenen Besucherinnen und Besuchern geschützt wird.

Weder die Segler noch die vielen Urlauber, die jeden Sommer in die Region kommen, dürfen das nur 300 Meter breite und gut 1200 Meter lange Eiland betreten. Auf ihm befindet sich keine Haftanstalt und auch keine geheime militärische Einrichtung. Küstenbewohner sprechen von der "Seucheninsel", Boulevardmedien vom "Eiland des Todes". Denn hier leben Tiere, die mit Krankheitserregern infiziert sind, die zu den gefährlichsten der Welt gehören: Ebola, Tollwut, Hanta, Malaria, Krim-Kongo- und Lassa-Fieber, Malaria oder BSE. Würden die Viren oder Bakterien aufs Festland gelangen und Menschen anstecken, die Folgen könnten verheerend sein.