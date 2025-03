Nicht nur König Charles III., Prinzessin Kate und Prinz William stehen im Rampenlicht. Auch die Mini-Royals des britischen Königshauses sind immer häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen und begeistern. Insbesondere die Kinder von William und Kate, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Nesthäkchen Prinz Louis (6) scheinen es den Royal-Fans angetan zu haben. Ein neu aufgetauchtes Foto bringt viele ins Schwärmen, denn die Ähnlichkeit zwischen Prinzessin Charlotte und einem bekannten Mitglied der britischen Königsfamilie ist kaum zu übersehen.

Foto von Prinzessin Charlotte begeistert die Royal-Fans – eine Ähnlichkeit fällt sofort auf

Seit ihrer Geburt wird Prinzessin Charlotte immer wieder mit verschiedenen Royals verglichen. In der Vergangenheit fiel vielen auf, dass Charlotte eine verblüffende Ähnlichkeit mit ihrer Urgroßmutter, der verstorbenen Königin Elizabeth II. hat. Doch nun sorgt ein altes Foto von Prinz William als Kind für Aufsehen: Viele Royal-Fans sind sich sicher, dass Charlotte das Ebenbild ihres Vaters ist.

Auf der Plattform X kursiert der Vergleich zwischen Vater und Tochter derzeit auf mehreren Accounts und darunter häufen sich die Kommentare. Ein Nutzer schrieb begeistert: „Prinz William und sein Mini-Me.“ Ein anderer postete: „Wie aus dem Gesicht geschnitten!“ und verglich die beiden als „Peas in a pod“ – also wie zwei Erbsen in einer Schote. Ein weiterer Nutzer witzelte: „Bei ihr hat er ganz offensichtlich einfach ‚Copy+Paste‘ gedrückt.“

Während die Ähnlichkeit zu Prinz William für viele unverkennbar ist, sehen einige Fans auch Parallelen zu anderen Royals. Besonders häufig wird Prinzessin Charlotte mit ihrer verstorbenen Großmutter, Prinzessin Diana, in Verbindung gebracht. Eine Nutzerin auf X schwärmte: „Ihre Mimik erinnert so sehr an Diana – einfach wunderschön.“ Andere wiederum verweisen auf Charlottes Haltung und Ausdruck, die an die verstorbene Queen erinnern sollen. „HRH Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana ist eine Mischung aus William, Kate, Diana und hat die starke Ausstrahlung der Queen“, schrieb ein begeisterter Royal-Fan.

Während Fans in sozialen Netzwerken zahlreiche Theorien aufstellen, sind Experten vorsichtiger. Vergleiche innerhalb der Königsfamilie sind schließlich nicht neu – besonders bei Kindern gab und gibt es immer wieder Spekulationen, wem sie am meisten ähneln.

Eins steht jedoch fest: Prinzessin Charlotte begeistert immer wieder mit ihrer charmanten und selbstbewussten Art – ganz gleich, ob sie nun nach Prinz William, Prinzessin Diana oder Königin Elizabeth II. kommt. In Zukunft könnte sie sogar reicher als der Thronerbe, Prinz George, werden. Das vermuten Experten aufgrund des „Kate-Middleton-Effekts“, den Charlotte von ihrer Mutter geerbt haben soll.

