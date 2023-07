Frachter vor Ameland brennt immer noch – Angst vor Umweltkatastrophe

Auf einem Frachtschiff vor Ameland mit rund 3000 Autos an Bord ist ein Feuer ausgebrochen. Spezialisten wollen das Schiff bergen – sonst droht eine Umweltkatastrophe.

Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer auf einem Frachtschiff ausgebrochen. Nach mehr als 24 Stunden ist der Brand noch immer nicht unter Kontrolle. Knapp 3000 Autos befinden sich auf dem Frachter. Eine Person ist nach Angaben der niederländischen Küstenwache bei dem Brand ums Leben gekommen. 23 Mitglieder der Besatzung konnten von Hubschraubern der Küstenwache gerettet werden, 22 seien leicht verletzt. Doch die Eindämmung des Feuers verläuft mühsam. Die Küstenwache rechnet sogar damit, dass es noch Tage oder sogar Wochen brennen könnte. Die Angst vor einer Naturkatastrophe ist daher groß. Denn neben den zahlreichen Autos könnten Schweröl und Treibstoff in die Nordsee gelangen. Das wäre auch eine Bedrohung für die deutschen Wattenmeerinseln.

Brennender Frachter in der Nordsee soll geborgen werden

"Wir tun alles, um das zu verhindern", sagte ein Sprecher der Wasserbehörde dem niederländischen Radiosender NOS. In der Nacht auf Mittwoch sei die Meldung über den Brand eingegangen. Bergungsspezialisten und die Wasserbehörde überlegen nun, wie man die "Fremantle Highway" bergen kann. Direkt Löschen ist nach Angaben der Küstenwache gefährlich. Denn das Löschwasser könnte das Schiff zum Kentern bringen. Das Schiff befindet sich 27 Kilometer von der Küste Amelands.

Am Vormittag ist es den Einsatzkräften gelungen, das Frachtschiff mit einem Kabel an einem Schlepper festzumachen. Damit solle laut der niederländischen Küstenwache verhindert werden, dass es abtreibt. Stabil sei das Kabel allerdings nicht. Hinzu kommt: Das Feuer ist immer noch nicht unter Kontrolle. Die Bergung gestaltet sich als schwierig. Vor allem die Lithium-Batterien der Elektroautos an Bord erschwerten die Löscharbeiten, erklärte ein Sprecher der Küstenwache. Zwei Rettungsboote versuchen, den Rumpf des Frachters seitlich zu kühlen.

Brand auf Frachtschiff vor Ameland: Elektroauto vermutlich Ursache

Am Mittwochabend stufte die Küstenwache die Lage als stabil ein. Spezialisten eines Bergungsunternehmens seien mit einem Hubschrauber über das brennende Schiff geflogen. Die Experten, auch von der zuständigen Wasserbehörde, würden nun gemeinsam ein Vorgehen absprechen.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Es wird aber vermutet, dass Elektroautosan Bord der Brandherd waren. Die genaue Ursache sei aber noch unklar. Insgesamt 2857 Autos seien an Bord des Schiffs – 25 davon Elektroautos, wie die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet. Die "Fremantle Highway" war unterwegs aus Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. Das Schiff fährt unter der Flagge von Panama.

Schon in der Nacht soll die Besatzung versucht haben, dass Feuer auf dem rund 200 Meter langen Schiff zu löschen. Das sei allerdings fehlgeschlagen. Daraufhin starteten Sicherheitskräfte, um das Schiff zu evakuieren. Einige Besatzungsmitglieder seien rund 30 Meter in die Tiefe von Bord gesprungen.

Feuer auf Auto-Frachter: Deutschland will Niederlande unterstützen

Auch die Behörden in Deutschland sind alarmiert. Das deutsche Havariekommando in Cuxhaven bot der niederländischen Küstenwache Unterstützung an. "Wir beobachten die Situation", sagte ein Sprecher des Havariekommandos zunächst gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Gegen drei Uhr nachts habe das Havariekommando den Schlepper "Nord" von Helgoland aus zur Einsatzstelle entsandt, wurde am Mittwochvormittag bekannt gegeben. Welche Aufgabe der Schlepper dort genau hat, ist noch unklar.

Das Havariekommando in Cuxhaven ist in Deutschland für die maritime Notfallvorsorge und das Unfallmanagement auf Nord- und Ostsee zuständig. Es ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der fünf norddeutschen Bundesländer. Bei Unfällen auf der Nord- und Ostsee plant und organisiert es Hilfe etwa für Verletzte, bei Verunreinigungen durch Schadstoffe und bei Bränden.

Die niederländische Umweltorganisation De Noordzee befürchtet, dass der brennende und sinkende Frachter große Umweltschäden zur Folge haben könnte. "Das könnte eine Umweltkatastrophe für die Nordsee und das Wattenmeer bedeuten", sagte ein Sprecher der Stiftung der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Auch der Bürgermeister der deutschen Nordseeinsel Borkum befürchtet schwere Folgen für die Umwelt. "Das Schlimmste wäre, dass das Schiff sinkt und unkontrolliert Schadstoffe in das Meer gespült werden", erklärte er der Deutschen Presse-Agentur. (mit dpa)