Vom Studienabbrecher zum Investor: Frank Thelen bei „Die Höhle der Löwen“ 2025

Frank Thelen ist Gründer, Investor, Autor und eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Start-up-Szene. Seit über 25 Jahren begleitet er technologieorientierte Unternehmen und setzt sich für Innovation und Unternehmertum in Europa ein. Einem breiten Publikum wurde er durch seine Rolle in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bekannt, in der er von 2014 bis 2020 als Investor aktiv war.

Mit dem Start von Staffel 18 kehrt Frank Thelen nun dauerhaft in die Jury der TV-Sendung zurück. Die neuen Sendetermine stehen fest. Frank Thelen wird in der neuen Staffel wieder gemeinsam mit Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Janna Ensthaler, Judith Williams und Carsten Maschmeyer Gründerinnen und Gründer bewerten und gegebenenfalls unterstützen.

Welche Unternehmen gehören Frank Thelen? Im weiteren Verlauf dieses Artikels wird ein genauerer Blick auf seine unternehmerische Laufbahn, seine Investments, seine Rolle in den Medien und seine Präsenz auf Social Media geworfen.

Frank Thelen: Lebenslauf - vom Schulabgänger zum Investor und Spiegel-Bestsellerautor

Frank Thelen wurde 1975 in Bonn geboren. Nach dem Schulabschluss begann er ein Informatikstudium an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, das er jedoch vorzeitig abbrach, um sich unternehmerischen Projekten zu widmen. Bereits mit 18 Jahren gründete er seine erste Firma im Technologiebereich. Das Unternehmen stellte nach dem Platzen der Dotcom-Blase den Betrieb ein, und Thelen geriet zeitweise in finanzielle Schwierigkeiten. In den folgenden Jahren konzentrierte er sich zunehmend auf technologieorientierte Gründungen und Investitionen. 2017 gründete Frank gemeinsam mit Partnern die Investmentfirma Freigeist Capital, die sich auf Start-ups in ihrer Frühphase spezialisiert hat. Neben seiner Tätigkeit als Gründer und Investor veröffentlichte er auch zwei Bücher. „Startup-DNA“ hielt sich zehn Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Hier schildert Frank seinen Weg als Unternehmer, inklusive Rückschlägen und Erfolgen. Sein zweites Buch beschäftigt sich mit Zukunftstechnologien und der Frage, wie Denken und Handeln Innovationen ermöglichen.

Finanzielle Krise: Frank Thelen über seine Privatinsolvenz

Frank Thelen berichtete in einem Interview mit BILD.de, dass er in seiner früheren Unternehmerkarriere mit erheblichen finanziellen Problemen zu kämpfen hatte. Er erklärte, dass er 1,4 Millionen D-Mark von Investoren „verbrannt“ und zusätzlich etwa genauso viel Schulden bei der Bank aufgebaut hatte. Zinsen in dieser Höhe waren erdrückend und brachten ihn in eine existenzielle Schieflage. Der finanzielle Druck wurde so groß, dass eine Privatinsolvenz im Raum stand. Im Gespräch mit BILD.de schilderte Thelen, wie kurzfristig eine Einigung mit der Bank zustande kam: „Das war eine ganz kurzfristige Entscheidung, bei der die Bank gesagt hat: ‚Okay, gib uns 60.000 Euro, weil mehr bekommen wir von dir ja sowieso nicht.‘“ Diese Erfahrung markierte einen Tiefpunkt in seiner Karriere und wurde später zu einem Wendepunkt auf dem Weg zum Seriengründer und Investor.

Frank Thelen im Internet und Fernsehen: Über eine Million Menschen folgen ihm online

Frank Thelen ist nicht nur Unternehmer und Investor, sondern auch regelmäßig in der Öffentlichkeit präsent. Bekannt wurde er 2014 durch die VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Darüber hinaus war Frank Thelen in zahlreichen weiteren TV-Formaten zu sehen. Besonders häufig trat er in politischen Talkshows wie „Markus Lanz“, „Maischberger“ oder „hart aber fair“ auf. Er äußerte sich zu Themen wie Digitalisierung, Unternehmertum, Wirtschaft und Politik – häufig auch im Zusammenhang mit technologischem Wandel.

Außerdem war er in Sendungen wie „Stern TV Spezial“, „Neo Magazin Royale“ oder „Inas Nacht“ zu Gast, in denen er seine Sicht auf gesellschaftliche und technologische Entwicklungen vermittelte. Auch bei Formaten wie dem ZDF-Spendenmarathon „Ein Herz für Kinder“ oder Wirtschaftssendungen auf N-tv und ProSieben war er präsent. In diesen Auftritten positionierte sich Thelen regelmäßig als Fürsprecher für technologische Bildung, unternehmerisches Denken und einen innovationsfreundlichen Standort Europa.

Auch auf Social Media ist Frank Thelen sehr aktiv. Mit rund 500.000 Followern auf LinkedIn und weiteren 500.000 auf X, Instagram, TikTok und YouTube informiert er regelmäßig über aktuelle Entwicklungen, technologische Trends und wirtschaftliche Debatten. Ergänzt wird sein Auftritt durch den zweiwöchigen Newsletter „Innovation Pulse“, in dem er persönliche Einblicke in laufende Projekte, Start-ups und seine Einschätzungen zum Zeitgeschehen gibt.

Diese Start-ups verdanken Frank Thelen ihren Erfolg

Im Laufe seiner Karriere hat Frank Thelen in eine Reihe junger Unternehmen investiert, die sich inzwischen am Markt etabliert haben. Über seine Beteiligungsgesellschaft „Freigeist Capital“ unterstützt er technologie- und designgetriebene Start-ups bereits in sehr frühen Entwicklungsphasen – häufig sogar vor Markteintritt.

Zu den bekanntesten Beteiligungen zählen „YFood“, „Ankerkraut“, „3Bears“ und „Little Lunch“. Diese Unternehmen wurden unter anderem durch die Gründershow „Die Höhle der Löwen“ einem breiten Publikum bekannt, wo Frank Thelen über mehrere Jahre als Investor auftrat. Seitdem konnten sich diese Marken stark weiterentwickeln, viele Arbeitsplätze schaffen und teils Umsätze im hohen zweistelligen bis dreistelligen Millionenbereich erzielen. Auch neue Start-ups wie „Biothrust“ und „UMH“ gehören inzwischen zum Freigeist-Portfolio, „Biothrust“ entwickelt energieeffiziente Membranen für industrielle Prozesse. „UMH“ (UseMyHealth) bietet eine KI-gestützte Plattform zur persönlichen Gesundheitsfürsorge und richtet sich an Menschen, die ihre Gesundheitsdaten aktiv nutzen und verstehen wollen.