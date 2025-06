Drei 18-Jährige nach Raub festgenommen

In Frankfurt am Main hat die Polizei drei 18-Jährige nach einem schweren Raub festgenommen. Sie sollen in der Nacht zum Samstag einen 17-Jährigen ausgeraubt haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sprach das Trio den 17-Jährigen im Stadtteil Sachsenhausen an und zog ihn mit sich. Dann sollen sie dem 17-Jährigen ein Messer vorgehalten und ihn dazu aufgefordert haben, ihnen Wertgegenstände zu übergeben.

Nachdem der 17-Jährige der Forderung nachgekommen war, flüchteten die drei 18-Jährigen laut Polizei in eine zunächst unbekannte Richtung. Im Rahmen einer Fahndung fanden die Beamten die drei jungen Erwachsenen, nahmen sie fest und brachten sie auf die Dienststelle. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die 18-Jährigen wieder.