E-Scooter-Fahrer (16) stößt tödlich mit U-Bahn zusammen

Ein 16-Jähriger ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Frankfurt getötet worden. Der Junge sei am Samstagabend im Stadtteil Bonames auf einem E-Scooter unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Er habe einen Bahnübergang überqueren wollen und sei dabei von einer U-Bahn, die an der Stelle oberirdisch fährt, erfasst worden.

Eintreffende Rettungskräfte hätten Erste-Hilfe geleistet, der 16-Jährige sei dann jedoch in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Ersten Ermittlungen zufolge war die Ampel des Bahnübergangs rot, so die Polizei. Ermittlungen seien aufgenommen worden.