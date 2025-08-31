E-Scooter-Fahrer (16) stößt tödlich mit U-Bahn zusammen

Ein 16-Jähriger ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Frankfurt getötet worden. Der Junge sei am Samstagabend im Stadtteil Bonames auf einem E-Scooter unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Er habe einen Bahnübergang überqueren wollen und sei dabei von einer U-Bahn, die an der Stelle oberirdisch fährt, erfasst worden.
Eintreffende Rettungskräfte hätten Erste-Hilfe geleistet, der 16-Jährige sei dann jedoch in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.
Ersten Ermittlungen zufolge war die Ampel des Bahnübergangs rot, so die Polizei. Ermittlungen seien aufgenommen worden.
