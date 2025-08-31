Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Frankfurt am Main: E-Scooter-Fahrer (16) stößt tödlich mit U-Bahn zusammen

Frankfurt am Main

E-Scooter-Fahrer (16) stößt tödlich mit U-Bahn zusammen

Ein 16-Jähriger überquert mit seinem E-Scooter einen Bahnübergang. Dabei wird er von einer Bahn erfasst.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der 16-Jährige sei kurze Zeit nach dem Unfall in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben (Symbolbild).
    Der 16-Jährige sei kurze Zeit nach dem Unfall in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein 16-Jähriger ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Frankfurt getötet worden. Der Junge sei am Samstagabend im Stadtteil Bonames auf einem E-Scooter unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Er habe einen Bahnübergang überqueren wollen und sei dabei von einer U-Bahn, die an der Stelle oberirdisch fährt, erfasst worden.

    Eintreffende Rettungskräfte hätten Erste-Hilfe geleistet, der 16-Jährige sei dann jedoch in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

    Ersten Ermittlungen zufolge war die Ampel des Bahnübergangs rot, so die Polizei. Ermittlungen seien aufgenommen worden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden