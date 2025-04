Es ging ums Rauchen: Verletzte bei Schlägerei in einem Club

Bei einer Schlägerei in einem Club in Frankfurt hat ein Unbekannter mit einer Pfefferpistole geschossen und damit vier Gäste verletzt. Eine Gruppe aus bis zu zehn Menschen hatte sich zuvor in der Nacht zum Sonntag mit dem Sicherheitsdienst ums Rauchverbot gestritten, wie die Polizei mitteilte.

Mit Fäusten, Glasflaschen und Hockern griffen sie das Personal an und verletzten zwei Sicherheitsmitarbeiter, einen davon schwer. Anschließend zückte einer aus der Gruppe die Pistole und schoss, bevor die Unbekannten die Flucht ergriffen.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die aber erfolglos blieb. Der 34 Jahre alte Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zum Verletzungsgrad der Gäste lagen der Polizei keine Informationen vor. Der Sicherheitsdienst hatte die Gruppe angesprochen, weil die Unbekannten in dem Club verbotenerweise rauchten. Daraufhin sei der Streit ausgebrochen.