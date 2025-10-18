Widerstand bei Festnahme: Frau verletzt Polizistin

Bei ihrer Festnahme hat eine Frau in Frankfurt am Main einer Polizistin gegen den Kopf getreten. Die Beamtin wurde dabei am Freitag so verletzt, dass sie ihre Schicht abbrechen musste, wie die Polizei mitteilte. Die festgenommene Frau muss jetzt laut einer Sprecherin unter anderem mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Eigentlich waren die Einsatzkräfte wegen eines freilaufenden Hundes gerufen worden. Während sie das Tier einfingen, wurden die Polizisten laut Mitteilung von der mutmaßlichen Halterin angesprochen und wollten sie daraufhin kontrollieren. Kurz darauf hob die Frau mehrere Scherben vom Boden auf und lief damit auf die Beamten zu. Als sie die Scherben nicht fallen ließ und die Polizisten die Frau festnahmen, leistete sie Widerstand und verletzte die Beamtin.

Die Festgenommene sei erst mit aufs Revier und dann in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Diese habe aber keinen Grund dafür festgestellt, die Frau aufzunehmen. Als die Polizeimaßnahmen fertig waren, kam sie demnach wieder auf freien Fuß.