Weltkriegsbombe in Frankfurt entdeckt – Entschärfung noch am Montag

In Frankfurt wurde eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung soll im Frankfurter Osthafen noch am Montag erfolgen.

Bei Bauarbeiten ist in Frankfurt am Main am Montagmorgen eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Fliegerbombe soll im Frankfurter Osthafen liegen, wo noch am Montag die Gefahr gebannt werden soll. Die Feuerwehr Frankfurt gab am Montagvormittag bekannt, dass der Kampfmittelräumdienst den rund 50 Kilogramm schweren Sprengkörper um 14.00 Uhr entschärfen wird.

Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung am Montag im Frankfurter Osthafen

Die Fliegerbombe soll demnach in der Franziusstraße entdeckt worden sein. Bis 14.00 Uhr sollen die Menschen im Umkreis von 250 Metern evakuiert werden. Davon ist laut Angaben der Feuerwehr vor allem ein Industriegebiet betroffen. Wie viele Menschen die Räumung betrifft, ist derzeit noch nicht klar.

Im Umkreis der Franziusstraße im Frankfurter Osthafen befinden sich mehrere Industrie- und Gewerbegebiete. In unmittelbarer Nähe liegt auch die Kaiserleibrücke, die Frankfurt und Offenbach verbindet. Diese ist vielbefahren, liegt aber offenbar außerhalb des Evakuierungsradiuses. Die Feuerwehr hat die Empfehlung ausgesprochen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

