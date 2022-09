Messerstecherei in Frankfurt fordert ein Todesopfer

Bei einer Messerstecherei in Frankfurt wurde ein Mann getötet und eine Frau schwer verletzt. Es sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Die Polizei nahm eine Person fest.

In Frankfurt ist es zu einer Messerstecherei gekommen, bei der ein Mann getötet wurde. Der Vorfall im Stadtteil Gallus ereignete sich am Donnerstagabend. Eine Frau ist dabei offenbar schwer verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei Frankfurt am Freitagmorgen erklärte.

Messerstecherei in Frankfurt: Polizei nimmt Person fest

In der Folge der Messerstecherei sei es laut dem Sprecher "relativ zeitnah" zu einer Festnahme gekommen. Über Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei machte diesbezüglich zunächst keine Angaben, erklärte jedoch, dass sie um 20.45 Uhr in den Stadtteil Gallus gerufen wurde.

Der Tatort befand sich an der Idsteiner Straße. An diesem soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in die mehrere Personen verwickelt waren. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt. Am Donnerstagabend wurde der Tatort von der Polizei weiträumig abgesperrt. Ein Team der Spurensicherung war vor Ort und suchte die Gegend in weißen Schutzanzügen ab. Die Ermittlungen laufen nun auf Hochtouren.