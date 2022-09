Großer Polizeieinsatz in Frankfurt – Entwarnung für Kita

In Frankfurt läuft seit Montagmorgen ein großer Polizeieinsatz. In dessen Zuge ist auch eine Kita in Frankfurt-Oberrad betroffen. Die Hintergründe sind unklar.

In Frankfurt am Main ist die Polizei am Montagmorgen zu einem Polizeieinsatz ausgerückt, der auch eine Kindertagesstätte betraf. Die Polizei hatte zunächst ein Gebiet rund um die De-Neufville-Straße abgesperrt, in dem sich auch die Kita in Frankfurt-Oberrad befindet. "Die Kindertagesstätte 'Ki. Bi. Z.' in der De-Neufville-Str. liegt im abgesperrten Bereich. Bitte sehen Sie zum jetzigen Zeitpunkt davon ab, Ihre Kinder dort hinzubringen", twitterte die Polizei Frankfurt.

Frankfurt-Oberrad: Entwarnung nach Polizeieinsatz um Kita

Zu einer Evakuierung der Kita kam es laut der Polizei aber nicht. Es bestehe auch keine Gefahr für die Kinder. Zuvor hatten Medien darüber berichtet, dass die Kita evakuiert werden musste. "Der Betrieb in der KiTa Ki. Bi. Z. läuft eingeschränkt weiter. Es gab dort keine Evakuierung. Es besteht dort keine Gefahr für die Kinder. In weiteren Schulen und KiTas im Umfeld besteht ebenfalls keine Gefahr", reagierte die Polizei Frankfurt auf die Meldungen.

Alle Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Die Hintergründe für den großen Polizeieinsatz lagen zunächst im Dunkeln.

Video: dpa

"Die Lage ist derzeit noch nicht vollständig klar, konzentriert sich aber auf eine bestimmte Wohnung. Dort laufen polizeiliche Maßnahmen. Eine Gefährdung für Personen in dieser Wohnung können wir momentan nicht ausschließen", gab die Polizei in einem Update der Lage am Montagvormittag bekannt. In der Folge sollen zwei Personen in der Wohnung verhaftet worden sein.

