Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Frankfurt: Rund 100 Einsatzkräfte bei Brand in Kohlekraftwerk gefordert

Frankfurt

Rund 100 Einsatzkräfte bei Brand in Kohlekraftwerk gefordert

Im Kohlekraftwerk Frankfurt ist ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr kühlt den Bunker, um ein Ausbreiten der Glut zu verhindern. Die Stromversorgung bleibt gesichert.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wie lange der Einsatz noch andauert, war am Mittag nicht absehbar. (Symbolbild)
    Wie lange der Einsatz noch andauert, war am Mittag nicht absehbar. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Am frühen Sonntagmorgen ist ein Brand in einem Kohlebunker in einem Kraftwerk in Frankfurt ausgebrochen. Rund 100 Feuerwehrleute befinden sich aktuell im Einsatz, wie ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr mitteilte. Wie das Feuer ausgebrochen ist, sei aktuell noch unklar. Die Kohle glimme aktuell, dadurch werde der Bunker auch von außen heiß.

    Es bestehe die Gefahr, dass die Kohle richtig anfange zu brennen, aktuell sehe es jedoch nicht danach aus, so der Sprecher weiter. Durch das Glimmen verklumpe die Kohle zudem, wodurch es schwerer werde, sie aus dem Bunker zu bekommen. Die Feuerwehr versuche aktuell den Bunker mit Wasser von Außen zu kühlen und von oben zu löschen.

    Strom- und Wärmeversorgung sichergestellt

    Die Strom- und Wärmeversorgung sei trotz des Brands sichergestellt. Das Kraftwerk könne durch andere Kohlelager am Laufen gehalten werden. Wie lange der Einsatz noch andauert, war am Mittag nicht absehbar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden