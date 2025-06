Senior stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt ist in der Nacht ein 72-Jähriger ums Leben gekommen. Einsatzkräfte entdeckten den Mann bei den Löscharbeiten in bewusstlosem Zustand, wie die Polizei mitteilte. Sie versuchten, ihn zu reanimieren, was aber nicht gelang. Nach Einschätzung eines Feuerwehrsprechers starb der Mann an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.

Das Gebäude wurde evakuiert, andere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt. Insgesamt drei Menschen holten die Feuerwehrleute aus dem Gebäude, andere Bewohner hatten das Haus bereits zuvor verlassen. Einige hatten nach Angaben des Sprechers einen Rauchmelder gehört.

Nach einem ersten Einsatz in der Nacht sei am Morgen erneut ein Notruf eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Glutnester hatten sich in dem Haus erneut zu einem Feuer entwickelt.

Vier Wohnungen sind dem Sprecher zufolge nicht weiter bewohnbar. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar, die Polizei ermittelt.