Tatort heute - Handlung & Kritik: So wird "Leben Tod Ekstase"

Im Tatort heute aus Frankfurt ermitteln Janneke und Brix nach einer tödlichen Drogenparty in der Welt eines umstrittenen Psychoanalytikers. Lohnt sich "Leben Tod Ekstase"?

"Leben Tod Ekstase " heißt der Tatort heute aus Frankfurt . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 16.10.2022) im Ersten .



" heißt der heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 16.10.2022) im . Janneke und Brix ermitteln nach dem Tod von sechs Männern und Frauen nach einer Drogenparty unter ärztlicher Aufsicht: Sie alle waren Patienten eines umstrittenen Psychoanalytikers, zugleich der einzige Überlebende des psychedelischen Horrortrips.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Frankfurt-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) sehen sich mit dem Tod von sechs Frauen und Männern konfrontiert, die allesamt an einer Psycholyse-Sitzung teilgenommen haben und während der Therapiestunde ums Leben kamen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen geraten sie an Dr. Adrian Goser (Martin Wuttke), einen umstrittenen Psychoanalytiker und den einzig Überlebenden. Goser ist bekannt dafür, eine besondere Form der Psychoanalyse durchzuführen, bei der psychedelische Drogen verwendet werden, um zu einer absoluten Selbsterkenntnis zu gelangen. Während Brix Goser für einen Hochstapler hält, der seine Patienten bewusst in die Abhängigkeit lenkt, bleibt Janneke seiner Therapie gegenüber ambivalent. In der Hoffnung, die letzten Stunden vor der Tat rekonstruieren zu können, wird Goser als Hauptverdächtigter zu einer Tatortbegehung in seine Villa geholt.

Sabine (Friederike Ott), Dr. Adrian Goser (Martin Wuttke) und Amina (Anabel Möbius) bereiten sich auf ihren Trip vor. Foto: Bettina Müller, HR

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Leben Tod Ekstase" einzuschalten?

Das Übersinnliche, Transzendente, das mittlerweile Markenzeichen der Fälle von Janneke und Brix geworden ist, macht diesmal jede klare, realistische Handlung zunichte. Regisseur Nikias Chryssos sagt über den Tatort heute, er habe "möglichst trippig und immersiv" werden wollen. Herausgekommen ist ein richtig schlechter Trip, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen: "Infantiler Mumpitz".

Was hat Performancekünstlerin Ellen (Aenne Schwarz) mit dem Fall zu tun? Foto: Bettina Müller, HR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Frankfurt-Tatort heute

Anna Janneke: Margarita Broich

Paul Brix : Wolfram Koch

: Dr. Adrian Goser : Martin Wuttke

: John: Pit Bukowski

Syd: Frederik von Lüttichau

Ellen Jensen : Aenne Scharz

: Isabelle von Kanis: Uisenma Borchu

Jonas: Issak Dentler

Azad: Doguhan Kabadayi

Sabine: Friederike Ott

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Brix und Janneke sind die Ermittler in Frankfurt

Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) sind eines der jüngeren Ermittler-Teams im Tatort-Universum. Seit 2015 ist das Duo in und rund um Frankfurt im Einsatz.

Anna Janneke ist gebürtige Frankfurterin und hat Psychologie studiert. Sie wird zunächst Polizeipsychologin in Berlin und später zur Kriminalpolizistin umgeschult. Als das Angebot kommt, als Hauptkommissarin zur Mordkommission nach Frankfurt zu wechseln, sagt sie zu. Janneke ist eine gute Polizistin, ermittelt oft aber mit ungewöhnlichen Methoden, die Kriminaltechniker und Rechtsmediziner regelmäßig in den Wahnsinn treiben. Dabei ist sie immer noch ganz Psychologin, die bei ihrer Arbeit große Empathie an den Tag legt. Janneke hat einen 26-jährigen Sohn aus einer Affäre Ende der 80er in Berlin, der in Australien lebt und schon Vater geworden ist.

Auch Hauptkommissar Paul Brix kam über Umwege zur Kriminalpolizei. Der ehemalige Marinesoldat wechselte später zu Militärpolizei und von dort zur Polizei. Über die Sitte kommt er zur Mordkommission. Brix ist ein Adrenalinjunkie, zäh und verbissen bei seinen Ermittlungen. In der Halbwelt der Main-Metropole und im Arbeiterviertel fühlt er sich zuhause.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Bettina Müller, HR

Pressestimmen: Die Tatort-Kritik zu den letzten Folgen aus Frankfurt

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Ein dritter Münster-Fall, ein neuer Tukur-Tatort und der 90. Krimi mit Batic und Leitmayr: Tatort-Fans dürfen sich in 2022 noch auf einige Highlights freuen. Eine Vorschau auf die neuen Folgen lesen Sie hier. Die Sendetermine für die nächsten Tatort-Episoden am Sonntagabend: