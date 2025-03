Auffahrunfall auf A5 - Motorradfahrer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A5 in Höhe Frankfurt-Westhafen ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. In Lebensgefahr schwebe der Mann nicht, ob er leichte oder schwere Verletzungen davon trug, war unklar.

Zum Hergang des Unfalls am Nachmittag sagte der Polizeisprecher, zunächst sei ein Auto auf den Wagen davor aufgeprallt. Der Motorradfahrer sei dann in das hintere der beiden Fahrzeuge gefahren. In den beiden Autos gibt es den Erkenntnissen zufolge keine Verletzten.