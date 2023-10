Frankfurter Buchmesse 2023: Öffnungszeiten, Programm und Tickets

Die Frankfurter Buchmesse meldet sich auch 2023 wieder zurück. Hier erfahren Sie alles rund um Programm und Öffnungszeiten der diesjährigen Veranstaltung.

2023 gibt es ein großes Jubiläum für die Literaturlandschaft Deutschlands zu feiern: Die wohl bekannteste Buchmesse des Landes feiert ihren 75. Geburtstag. Die Frankfurter Buchmesse meldet sich zu diesem Anlass mit einem umfangreichen Programm zurück, das viele Themen rund um den internationalen Literaturbetrieb umfasst. Dabei gibt es neben den Veranstaltungen für die gewöhnlichen Besucher auch noch eine große Anzahl an Programmpunkten speziell für das Fachpublikum.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Damit ist allerdings nicht etwa ein Schriftsteller gemeint, sondern vielmehr die literarische Landschaft eines ganzen Landes. 2023 ist der Ehrengast das Land Slowenien. In einem wabenförmigen Pavillon werden aktuelle Titel slowenischer Autoren sowie Bücher über Slowenien präsentiert.

Wie gestaltet sich das weitere Programm der Frankfurter Buchmesse 2023? Was sind die Öffnungszeiten? Wie sind Tickets für die Messe zu erwerben? Alle Infos rund um die Veranstaltung erfahren Sie hier bei uns.

Öffnungszeiten der Frankfurter Buchmesse 2023

Die Frankfurter Buchmesse findet an insgesamt fünf Tagen Mitte Oktober statt. Sie hat am Mittwoch, dem 18. Oktober, um 9.00 Uhr ihre Tore zum ersten Mal geöffnet und schließt sie für Besucher endgültig am Sonntag, dem 22. Oktober, um 17.30 Uhr.

Die Frankfurter Buchmesse hat, abgesehen von Sonntag, jeden Tag von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Allerdings wird unterschieden zwischen Fach- und Privatbesuchern. An mehreren Tagen ist die Messe zunächst nur für die Aussteller und das Fachpublikum geöffnet. Erst ab Freitagnachmittag haben dann auch die privaten Besucher Zutritt zum Gelände. Wer nicht zum Fachpublikum gehört, kann die Frankfurter Buchmesse 2023 zu folgenden Zeiten besuchen:

Freitag: 14.00 - 18.30 Uhr

Samstag: 9.00 - 18.30 Uhr

9.00 - 18.30 Uhr Sonntag: 9.00 - 17.30 Uhr

Frankfurter Buchmesse 2023: Programm des Literatur-Events

Das Programm der Frankfurter Buchmesse ist dafür bekannt, enorm umfangreich zu sein. Auch 2023 gibt es wieder eine fast unüberschaubare Zahl an Veranstaltungen, die sich an das Fachpublikum oder die gewöhnlichen Besucher richten. Allein am Samstag sind 681 Events im Veranstaltungskalender der Messe notiert. Diese Veranstaltungen teilen sich auf die Hallen 3-6 des Messegeländes auf. Dabei sind von Workshops über Informationsstände bis hin zu Diskussionspodien alle erdenklichen Arten von Messeständen vertreten.

Damit Sie sich bei diesem riesigen Angebot an Veranstaltungen nicht auf dem Messegelände verlieren, haben wir Ihnen hier einen Überblick darüber erstellt, in welcher Halle sich welche Art von Messeständen befinden:

Halle 3

Gemeinschaftsausstellung Papeterie und Getränke

Papeterie und Illustrators Corner

Kinder- und Jugendmedien

Literatur und Sachbuch

Papeterie und Geschenke

Ratgeber

Self-Publishing

Bildung

Frankfurt Audio

Audio Gemeinschaftsausstellung IG Hörbuch

IG Hörbuch Gemeinschaftsausstellung IG Kalender

IG Kalender Gemeinschaftsausstellung IG unabhängige Verlage

IG unabhängige Verlage Internationale Aussteller Luxemburg, Österreich Schweiz )

) Kunst, Architektur, Design

Leseinsel der unabhängigen Verlage

Religion

Touristik

Halle 4

Auslieferungen, Barsortimente, Softwarehäuser

Bildung (International)

Dienstleistungen

Frankfurt Studio (Foyer)

Studio (Foyer) Wissenschaft und Fachinformation

Workstation

Zentrum Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Aldus Ups Stage

Internationale Aussteller (Afrikanische Länder, Baltikum , Belgien ( Flandern ), Iran , Mittel- und Osteuropa , Niederlande , Nordische Länder, Südkaukasus , Ukraine )

, Belgien ( ), , Mittel- und , , Nordische Länder, , ) Internationales Übersetzungszentrum

Meet the Author

Literatur und Sachbuch

The Arts+ (Film/Medien)

Pressezentrum

Halle 5

Internationale Aussteller (Belgien ( Wallonien ), Frankreich , Israel, Italien , Kanada (frankophon), Lateinamerika , Portugal , Spanien , Türkiye)

), , Israel, , (frankophon), , , , Türkiye) International Stage (Foyer)

Internationale Aussteller (Arabische Welt, China , Griechenland , Großbritannien , Hongkong , Indonesien , Irland , Philippinen , USA , Zypern )

Halle 6

Internationale Aussteller ( Großbritannien , Indien , Kanada , Malaysia , Neuseeland , Singapur , Taiwan , USA , Vietnam )

, , , , , , , , ) Comics Centre

Internationale Aussteller ( Japan , Korea )

, ) Literary Agents and Scouts Centre

Publishers Rights Centre

Festhalle

Ehrengast Slowenien

Tickets für die Frankfurter Buchmesse 2023

Die Tickets für die Frankfurter Buchmesse 2023 können grob in zwei Kategorien eingeteilt werden. In die erste fallen Tickets für Aussteller, Literaturagenten, Presse sowie Tickets für das Auf- und Abbau-Personal. Jedem Aussteller steht ein bestimmtes Ticketkontingent zur Verfügung, dass er nach Belieben verteilen kann.

Die zweite Ticketkategorie ist für die frei verkäuflichen Tickets. In diese fallen sowohl die Tickets für Privat- als auch für Fachbesucher. Die verschiedenen erwerblichen Tickets haben wir Ihnen hier aufgelistet:

Fachbesucher:

Ticket Gültigkeit Preis Tagesticket Mittwoch - Sonntag (flexibel an einem der Messetage einsetzbar) 84 € Dauerticket Mittwoch - Sonntag 139 € Tagesticket ermäßigt Mittwoch - Sonntag (flexibel an einem der Messetage einsetzbar) 25 €

Privatbesucher: