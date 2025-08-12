Missbrauch in Uniklinik? - Prozess gegen Pfleger beginnt

Ein Krankenpfleger an der Frankfurter Uniklinik soll mindestens eine Patientin sexuell missbraucht haben - am Dienstag (9.30 Uhr) beginnt im Frankfurter Landgericht der Prozess gegen ihn. Angeklagt ist der 37-Jährige auch wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung, da er mehreren Frauen Sedierungsmittel verabreicht haben soll.

Der Mann soll im Jahr 2023 in der Kardiologie zunächst zwei Frauen, die zusammen auf einem Zimmer lagen, sediert haben. Die Patientinnen wurden ohnmächtig. Das weitere Geschehen in dem Zimmer ist unklar. Später soll er einer weiteren Patientin gegen deren Willen ebenfalls eine Sedierung verabreicht und der Frau, die sich nicht wehren konnte, an die Brust gefasst haben.

Nach der bisherigen Planung soll nächste Woche das Urteil verkündet werden.