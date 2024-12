Waldbrand wütet in Promi-Ort Malibu: Massenevakuierung in Kalifornien

In Kalifornien tobt in und um Malibu ein großer Waldbrand. Das Feuer, dem die Behörden den Namen „Franklin Fire“ gegeben haben, wird durch starke Winde immer wieder angefacht, am Dienstag breitete es sich rasch aus. Entlang der Küste mussten Tausende Menschen evakuiert werden, da die in der Umgebung stehenden Häuser und Straßen direkt von dem Feuer bedroht werden. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen - noch breitet sich der Waldbrand jedoch weiter aus und konnte noch nicht eingedämmt werden.

Franklin Fire in Malibu: rund 18.000 Menschen leben in Brandgebiet

Der Promi-Ort Malibu musste in großen Teilen evakuiert werden, auch umliegende Gebiete wurden teils evakuiert oder es besteht eine Warnung. Die Los Angeles Times berichtet, dass rund 18.000 Menschen in dem Brandgebiet leben und 8100 Gebäude dort liegen. Mehr als 2000 der Gebäude seien von der Evakuierungsanordnung betroffen, für die weiteren 6000 gelte eine Evakuierungswarnung.

Anwohnerinnen und Anwohner berichteten der Zeitung, dass sie teilweise nur wenige Minuten hatten, um dem Feuer zu entkommen, da „ein Sturm aus Glut niederprasselte und Hänge und Bäume in Flammen aufgingen“. Etwa 700 Feuerwehrleute seien am Boden im Einsatz, außerdem sind Löschflugzeuge und -hubschrauber in der Luft.

Waldbrand breitet sich rasch in Malibu aus

Nach Angaben des kalifornischen Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) hat sich das Franklin Fire bereits auf über 1000 Hektar ausgebreitet (Stand: 19.45 Uhr). Feuer wurde auch auf beiden Seiten des Pacific Coast Highway gemeldet, der auch bei Urlauberinnen und Urlaubern beliebten Panoramastraße, die an der Pazifikküste Kaliforniens entlangläuft. Laut Cal Fire ist der Highway deshalb zwischen Carbon Canyon und der Corral Canyon Road außer für die von den Evakuierungen betroffenen Menschen gesperrt. Auch einige andere Straßen in der betroffenen Region sind vorübergehend gesperrt.

Icon Vergrößern Der Waldbrand "Franklin Fire" hat in Kalifornien ein Haus in Flammen gesetzt. Foto: Eric Thayer, AP/dpa Icon Schließen Schließen Der Waldbrand "Franklin Fire" hat in Kalifornien ein Haus in Flammen gesetzt. Foto: Eric Thayer, AP/dpa

In Malibu ist zudem der Strom ausgefallen. Die Behörden haben ihn aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Alle Schulen in Malibu sind bis auf Weiteres geschlossen. Der Waldbrand war erst am Montag ausgebrochen, die Ursache des Feuers ist unklar.

Feuer in Kalifornien: Häuser beschädigt, bislang keine Verletzten

Wie die Stadt Malibu auf ihrer Webseite mitteilt, seien bereits Gebäude in der Malibu Knolls Road (in der Nähe des Rathauses von Malibu), dem Sweetwater Canyon Drive und beim Serra Retreat von dem Feuer beschädigt worden. Es gebe derzeit aber keine Meldungen über Verletzte oder Todesopfer.