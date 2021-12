Infos zu "Frau im Dunkeln": Düsteres Psychodrama mit Starbesetzung

"Frau im Dunkeln": Netflix bringt demnächst ein Drama mit düsterem Unterton an den Start. Wann genau? Besetzung? Handlung? Trailer? Stream? Wir versorgen Sie mit allen wichtigen Infos.

Demnächst kommt der Film "Frau im Dunkeln" (Original: "The Lost Daughter") bei Netflix ins Streaming-Portfolio und ein paar Tage vorher sogar in einige Kinos. Hier finden Sie alles, was Sie dazu wissen möchten.

"Frau im Dunkeln" morgen: Wann ist der Start bei Netflix?

Der Streaming-Anbieter hat den Start des Films für den heutigen Freitag, 31. Dezember 2021, angekündigt. In ausgewählten Kinos wird er bereits ab 16. Dezember 2021 gezeigt.

Handlung: Worum geht es bei "Frau im Dunkeln"?

Leda Caruso ist eine 48-jährige geschiedene Frau. Die Britin ist mit vollem Engagement Professorin für italienische Literatur in Florenz und liebevolle Mutter ihrer beiden Töchter. Als die jungen Frauen bei ihr ausziehen, um beim Vater in Kanada zu leben, malt sie sich eine düstere Zukunft voll Einsamkeit und Sehnsucht aus. Stattdessen tritt zu ihrer eigenen Überraschung das Gegenteil ein - sie fühlt sich plötzlich frei, erleichtert und entspannt.

Video: ProSieben

Leda entscheidet sich, in einer gemieteten Ferienwohnung in Griechenland einen Urlaub nur mit sich selbst zu verbringen. Am Strand beobachtet sie zunehmend genervt eine atemberaubend attraktive junge Mutter mit ihrer Tochter. Von deren Beziehung – wie auch von deren lärmenden, auf Leda sogar gefährlich wirkenden US-amerikanischen Verwandten – fühlt sie sich unangenehm berührt. Durch diese Beobachtungen wird sie von den Erinnerungen an die bewegende Zeit gequält, als sie selbst Mutter wurde. Eine spontane Tat versetzt sie in die nebulöse Welt ihrer eigenen Gedanken. In diesem Fantasie-Universum wird sie mit den unkonventionellen Entscheidungen konfrontiert, die sie als junge Mutter getroffen hat.

Mit dem Film, dessen Drehbuch sie auf Basis des Romans "Frau im Dunkeln" von Elena Ferrante geschrieben hat, präsentiert Maggie Gyllenhaal ihr Regiedebüt. Der Streifen wurde zum Teil am Schauplatz der Handlung gedreht, der griechischen Insel Spetses.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Frau im Dunkeln"?

Oscarpreisträgerin Olivia Colman als Leda Caruso

als Dakota Johnson als Nina

als Nina Peter Sarsgaard als Professor Hardy

Jessie Buckley als junge Leda

Paul Mescal als Will

Oliver Jackson-Cohen als Toni

als Toni Ellie Mae Blake als Martha (jünger)

Yiannis Cheliotis als Kallis Sohn

Dagmara Dominczyk als Callie

als Callie Robyn Elwell als junge Bianca

Jack Farthing als Joe

Ed Harris als Lyle

Ellie James als Bianca (älter)

als (älter) Panos Koronis als Vasili

als Vasili Vassilis Koukalani als Maurice

Spyros Maragoudakis als Rough Boy No. 1

Regie & Drehbuch: Maggie Gyllenhaal. Die Romanvorlage zum Drehbuch stammt von Elena Ferrante.

Produktion: Osnat Handelsman-Keren, Talia Kleinhendler, Maggie Gyllenhaal und Charles Dorfman

Executive Producers: David Gilbery, Marlon Vogelgesang, Olivia Colman, Christos V. Konstantakopoulos, Tmira Yardeni

Stream von "Frau im Dunkeln" bei Netflix

Für eine Pauschale kann man Netflix auf seinem Smartphone, Smart-TV, Tablet, Laptop oder einem anderen Streaming-Gerät nutzen. Das "Basis-Abo" kostet 7,99 Euro. Nutzern stehen hier die Inhalte allerdings nur in normaler Auflösung und auf lediglich einem Gerät zur Verfügung.

Das "Standard-Abo" kostet 12,99 Euro. Es ermöglicht Streaming in Full-HD-Qualität auf bis zu zwei Geräten. Das "Premium-Abo", mit dem sich auch 4k-Inhalte wiedergeben lassen, liegt bei 17,99 Euro. Das Paket lässt auf bis zu vier Geräten synchron nutzen.

"Frau im Dunkeln": Der offizielle Trailer zur Netflix-Serie

Hier haben wir den Trailer für Sie - leider im Moment nur auf Englisch.