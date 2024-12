Eintracht verlängert Vertrag mit Managerin Katarina Kiel

Eintracht Frankfurt hat Frauenfußballchefin Katharina Kiel langfristig an sich gebunden. Die 32 Jahre alte Technische Direktorin erhält beim derzeitigen Tabellenführer der Bundesliga einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie die Hessen mitteilten.

«Den Frauenfußball weiter voranbringen»

Kiel hatte im November 2022 ihren Posten angetreten, seitdem erreichten die Frankfurterinnen zweimal hintereinander den dritten Platz. Die frühere Mittelfeldspielerin sitzt auch im Ausschuss für die Frauen-Bundesligen des DFB und in der Arbeitsgruppe Frauenfußball der European Club Association (ECA).

«Wir sind extrem froh, dass wir Katharina Kiel langfristig an Eintracht Frankfurt binden können», sagte Sportvorstand Markus Krösche. «Wir freuen uns darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen und den Frauenfußball in all seinen Facetten weiter voranzubringen.»