Frauen-EM 2022 im Fußball: Frankreich vs. Belgien live - Übertragung im Free-TV und Stream

EM-Titelfavoritin Frankreich trifft auf Belgien. Hier gibt es die Infos rund um das Spiel und die Übertragung im TV und Live-Stream, den Termin sowie die Bilanz der beiden Mannschaften.

Frankreich gehört wie Deutschland zum Kreis der Titel-Favoritinnen bei der Fußball-EM der Frauen 2022. Außerdem sind die Gastgeberinnen aus England sowie die Teams aus Spanien, Schweden und der Niederlande Teil dieser Runde.

Im ersten Spiel der Gruppenphase der Frauen-EM 2022 trafen zwei der aussichtsreichen Kandidatinnen auf den EM-Titel bereits aufeinander: Schweden und die Niederlande trennten sich unentschieden. Die restlichen Teams konnten alle einen Sieg einfahren und so ihrer Rolle als Titel-Aspirantinnen gerecht werden. Die Equipe Tricolore setzte mit ihrem 5:1 gegen die Mannschaft aus Italien ein Ausrufezeichen, Grace Geyoro erzielte einen Hattrick. Der Gegner von Frankreich, Belgien, kam gegen Island immerhin zu einem Unentschieden (1:1).

Frankreich hat am zweiten Gruppenspieltag der Frauen-EM 2022 in Gruppe D die Möglichkeit, gegen Belgien einen weiteren Schritt Richtung Gruppensieg zu gehen und der KO-Runde näher zu kommen. Wir haben Informationen zum Spiel Frankreich - Belgien bei der Frauen-EM 2022 und die Übertragung live im Free-TV und im Live-Stream, dem Termin sowie der Bilanz der beiden Mannschaften für Sie.

Frankreich gegen Belgien: Datum und Uhrzeit für den Anstoß bei der Frauen-EM 2022

Das Spiel Frankreich - Belgien startet am Donnerstag, 14. Juli, um 21.00 Uhr. Austragungsort ist das New York Stadium in Rotherham, einer Stadt östlich von Manchester. Die restlichen Austragungsorte der Frauen-EM haben wir für Sie zusammengefasst, dort finden Sie auch mehr zur Spielstätte der Partie Frankreich vs. Belgien.

Frauen-EM Übertragung: Frankreich - Belgien live im Free-TV und Stream

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen die Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV und auch weitere Partien - so auch das Spiel Frankreich - Belgien. Sowohl im linearen TV als auch im Live-Stream können Sie das Spiel ansehen.

Spiel: Frankreich vs. Belgien , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase

vs. , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase Datum: Donnerstag, 14. Juli 2022

Donnerstag, 14. Juli 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: New York Stadium , Rotherham

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Frankreich vs. Belgien: Bilanz der beiden Frauen-Teams

Laut der Sportschau kommen die Französinnen im direkten Vergleich eindeutig besser weg als die Belgierinnen. Von acht bisherigen Begegnungen Frankreich vs. Belgien konnte Frankreich sechs für sich entscheiden. Ein Sieg ging an Belgien und ein Spiel endete Unentschieden. Das Torverhältnis verspricht ein Fußballfest: 23 zu 5 Tore für Frankreich.

Das erste Gruppenspiel gegen Italien gewann Frankreich souverän mit 5:1. Drei der fünf Tore erzielte Grace Geyoro, die bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Ihre Team - und Nationalmannschaftskollegin Marie-Antoinette Katoto schoss in der Champions League unter anderem den FC Bayern München aus dem Turnier und trug einen Treffer zum Endergebnis bei.

Wer sich einen Eindruck über die Spielstärke der Equipe Tricolore verschaffen möchte, dem sei die Zusammenfassung vom ersten Gruppenspiel Frankreich gegen Italien empfohlen.

