0:3-Pleite: Missglückte Generalprobe für Eintracht-Frauen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben innerhalb weniger Tage einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Nach der Niederlage im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid verloren die Hessinnen auch in der Fußball-Bundesliga. Bei der TSG 1899 Hoffenheim hieß es nach zwei Toren von Nationalspielerin Celina Cerci (49. Minute/67.) und Linda Natter (90.+3) am Ende 0:3 (0:0).

Nach dem guten Saisonstart gegen Essen wollten sich die Frankfurterinnen im Kraichgau in der Liga nicht nur schadlos halten, sondern auch genügend Selbstvertrauen für das am Donnerstag entscheidende Rückspiel in Madrid um den Einzug in die Liga-Phase der Champions League holen. Dies misslang komplett.

Die von Coach Niko Arnautis vollzogenen zahlreichen personellen Wechsel brachten nicht den gewünschten Erfolg. Unter anderem feierten Noemi Ivelj, Jarne Teulings und Rebecka Blomqvist ihr Startelfdebüt, konnten die Niederlage aber auch nicht verhindern. Während Hoffenheim nun von der Tabellenspitze grüßt, fiel Frankfurt auf Rang sechs zurück.